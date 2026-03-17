NAB Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của NAB

Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), một trong bốn ngân hàng lớn nhất của nước Úc, đang theo đuổi mục tiêu táo bạo: trở thành ngân hàng toàn cầu vận hành trên nền tảng số. Và các nhân sự tài năng đang làm việc tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của NAB đặt tại Việt Nam chính là "mắt xích chiến lược" để hiện thực hóa hành trình này, ông Patrick Wright - Ban điều hành National Australia Bank (NAB) - khẳng định.

Hiện NAB là một trong những ngân hàng đi đầu thế giới trong việc chuyển hệ thống lên đám mây (cloud), với khoảng 90% hạ tầng vận hành trên các nền tảng cloud. Chưa dừng ở đó, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bước vào giai đoạn tăng tốc, Việt Nam được xác định là nơi phát triển các hệ sinh thái AI tác nhân (AI agent), tự động hóa và bảo mật cho tập đoàn - ông Patrick Wright chia sẻ.

"Việt Nam được xác định là trung tâm thúc đẩy đổi mới và sáng tạo công nghệ của NAB", lãnh đạo NAB nhấn mạnh.

Việt Nam hội tụ đủ năng lực tạo nên điều khác biệt

Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ của NAB (NAB Việt Nam) đang mở rộng dấu ấn cả về quy mô lẫn tầm nhìn. Hai văn phòng NAB Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là nơi hơn 2.400 các kỹ sư, nhà thiết kế dữ liệu và chuyên gia dữ liệu người Việt Nam cùng quốc tế đồng sáng tạo các giải pháp cho khách hàng của NAB tại Australia và New Zealand. "Việt Nam có một nền kinh tế sôi động, đầy sức sống. Con người ở đây sáng tạo, kiên trì và luôn tràn đầy năng lượng" – ông nhấn mạnh.

Đội ngũ nhân sự tại NAB Vietnam đều sở hữu kinh nghiệm và năng lực toàn cầu. Nhiều thành viên là người Việt từng làm việc ở nước ngoài nhiều năm, đảm nhận các vị trí cấp cao trong nhiều tập đoàn đa quốc gia. "Họ có một sợi dây gắn kết rất sâu sắc với Việt Nam. Ai cũng muốn góp phần xây dựng NAB Vietnam trở thành bệ phóng cho các tài năng công nghệ Việt", ông Wright chia sẻ.

Một trong những giá trị cốt lõi của NAB là Move with Speed (tạm dịch: Hành động quyết đoán, tốc độ). Triết lý ấy định hình cách NAB không ngừng đổi mới, và cách Việt Nam trở thành một phần quan trọng trong tầm nhìn đó của ngân hàng toàn cầu này.

Việt Nam ngày nay không chỉ được nhìn nhận như một thị trường nhân lực chi phí cạnh tranh, mà đã vươn lên trở thành trung tâm chiến lược thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tốc độ tăng trưởng. NAB Vietnam, với hành trình phát triển mạnh mẽ trong 6 năm thành lập, chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Nhìn lại hành trình, gần một thập kỷ trước, khi NAB tìm kiếm địa điểm đặt trung tâm đổi mới đầu tiên bên ngoài lãnh thổ, ông Patrick Wright khi đó đã dẫn đầu nhóm lãnh đạo cấp cao của NAB đi khảo sát khắp Đông Nam Á tìm kiếm địa điểm phù hợp. Lựa chọn cuối cùng được quyết định bởi một niềm tin đơn giản: Việt Nam hội tụ cả năng lực lẫn tư duy để tạo nên điều khác biệt. "Quan trọng hơn, tôi tin vào tiềm năng con người và văn hóa ở đây", ông Wright nhớ lại.

"Mắt xích công nghệ" từ Việt Nam

Từ hai văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, NAB Vietnam, với hơn 2.400 nhân sựhiện nay, không chỉ vận hành các hoạt động số của NAB toàn cầu, mà còn góp phần thay đổi cách một trong bốn ngân hàng lớn nhất nước Úc nghĩ về đổi mới và công nghệ.

Theo ông Patrick Wright, sự thay đổi này được xây dựng trên hai trụ cột: trao quyền và trách nhiệm. Khi trung tâm ngày càng phát triển, đội ngũ tại Việt Nam được trao quyền để vận hành độc lập hơn và chủ động đề xuất giải pháp công nghệ cho thị trường Australia, thay vì chỉ gia công. Chính điều này đã đưa NAB Vietnam trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành công nghệ phức tạp và đồ sộ 24/7 của ngân hàng NAB toàn cầu.

Để tạo nền tảng cho sự chuyển dịch này, NAB Việt Nam chủ động đầu tư đào tạo nghiệp vụ ngân hàng cho nhân sự công nghệ. Đội ngũ lãnh đạo tại đây đã xây dựng NAB Business Academy, sử dụng tài liệu đào tạo dành cho nhân viên ngân hàng tại Australia để giúp kỹ sư hiểu sâu hơn về dòng tiền, quy trình tín dụng và cách phục vụ khách hàng. Nhờ đó, các giải pháp công nghệ không chỉ vận hành trơn tru mà đã giải quyết đúng vấn đề của người dùng.

NAB Vietnam trong chiến lược nhân tài toàn cầu của NAB

Đặc biệt, lãnh đạo NAB đánh giá cao lực lượng nhân sự tại Việt Nam ở sự liên tục trau dồi kiến thức để thấu hiểu hoạt động kinh doanh và quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ của ngân hàng toàn cầu. "Sứ mệnh của các kỹ sư tại NAB Vietnam không chỉ là viết code hay vận hành hệ thống, mà là cùng kiến tạo tương lai của ngành ngân hàng bằng sáng tạo, gắn kết và niềm tin" - ông Patrick Wright - nhận xét.

Không chỉ mở rộng về quy mô, NAB Việt Nam ngày càng giữ vai trò chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của NAB. Hai văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM được định vị như những hệ sinh thái đổi mới, nơi các kỹ sư, nhà thiết kế và chuyên gia dữ liệu trong nước và quốc tế cùng phát triển giải pháp cho thị trường Australia.

Với tỷ lệ gắn kết nhân viên thuộc top 25% doanh nghiệp toàn cầu, NAB Việt Nam hiện được xem là hình mẫu về văn hóa và tinh thần đổi mới sáng tạo cho các trung tâm khác của NAB.

Theo ông Wright, đổi mới không phải lúc nào cũng là những ý tưởng lớn lao hay công nghệ đột phá. Trong lĩnh vực ngân hàng, nó thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé, điều ông gọi là "đổi mới vi mô".

"Đó là khi các lập trình viên lắng nghe phản hồi của khách hàng và nghĩ: ‘Tôi biết cách khắc phục điều này,’" ông nói. "Chính những cải tiến nhỏ đó từ các lập trình viên tại Việt Nam có thể tạo nên trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Và đó mới là đổi mới thực sự."