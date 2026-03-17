Website ngân hàng thế hệ mới: VRB chọn Bizfly cho bài toán tích hợp đa hệ thống

Dự án website của VRB và bài toán không còn là "chuyện riêng" của một ngân hàng

Trong nhiều năm, website Ngân hàng chủ yếu đóng vai trò cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và tin tức. Tuy nhiên, khi chuyển đổi số trở thành ưu tiên chiến lược, cách các ngân hàng nhìn nhận website cũng thay đổi đáng kể.

Với VRB, dự án xây dựng website mới không được tiếp cận như một hạng mục truyền thông riêng lẻ. Ngân hàng xác định đây là một bài toán tổng hợp, nơi website phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về hình ảnh thương hiệu, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tối ưu trải nghiệm khách hàng và phục vụ vận hành nội bộ.

Cách tiếp cận này phản ánh bài toán chung của ngành Ngân hàng hiện nay. Khi cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản phẩm tài chính, mà mở rộng sang trải nghiệm số và năng lực vận hành, website trở thành một phần trong "hạ tầng mềm" giúp ngân hàng tạo khác biệt và duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Xu hướng Website siêu tích hợp: cuộc đua mới về hạ tầng số của các ngân hàng

Từ bài toán của VRB, có thể thấy rõ một xu hướng đang diễn ra trong ngành Ngân hàng: website ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ và vận hành.

Thay vì chỉ hiển thị thông tin, website hiện đại cần hỗ trợ hành trình khách hàng xuyên suốt, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và tiếp cận sản phẩm dịch vụ. Đồng thời, nền tảng này cũng phải sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác như công cụ phân tích, phần mềm CRM, các nền tảng marketing số hay ChatAI chăm sóc khách hàng.

Xu hướng website tích hợp không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn giúp ngân hàng tối ưu hiệu quả truyền thông, thu thập dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đây cũng là lý do khiến các dự án website ngân hàng ngày càng có yêu cầu cao hơn về kiến trúc, khả năng mở rộng và tính linh hoạt trong vận hành.

Bizfly Martech trở thành nhà thầu duy nhất đáp ứng được những yêu cầu "không dành cho số đông" của VRB

Khi website được xác định là một phần trong hạ tầng số, việc lựa chọn đơn vị triển khai trở thành một khâu mang tính quyết định. Đối với các dự án Ngân hàng, bộ tiêu chí lựa chọn nhà thầu thường vượt xa các yêu cầu kỹ thuật thông thường.

Ngoài năng lực công nghệ, nhà thầu cần am hiểu nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng, có kinh nghiệm triển khai các hệ thống đòi hỏi cao về bảo mật, hiệu năng và khả năng vận hành ổn định. Bên cạnh đó là năng lực triển khai các nền tảng có khả năng tích hợp, mở rộng và đáp ứng nhu cầu sử dụng trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Bizfly Martech (thuộc VCCorp) là một trong những đơn vị tham gia tư vấn dự án xây dựng website mới cho VRB. Với kinh nghiệm cung cấp các Giải pháp Chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp, Bizfly tiếp cận dự án dưới góc nhìn dài hạn, coi website là một nền tảng vận hành - kinh doanh thay vì một sản phẩm truyền thông độc lập. Với cách tiếp cận bài bản và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Bizfly đã được VRB lựa chọn là đơn vị trúng thầu dự án.

Quá trình triển khai tập trung vào việc xây dựng website đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn về trải nghiệm người dùng, quản trị nội dung, bảo mật và khả năng tích hợp, phù hợp với đặc thù vận hành của ngân hàng. Cách tiếp cận này giúp website không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của VRB, mà còn sẵn sàng cho các kế hoạch mở rộng và chuyển dịch trong tương lai.

Từ dự án website VRB đến chiến lược dài hạn của các Ngân hàng trong đầu tư hạ tầng số

Từ dự án website của VRB, có thể thấy rõ xu hướng chuyển dịch trong cách các Ngân hàng đầu tư cho hạ tầng số. Thay vì tập trung vào những dự án ngắn hạn, mang tính hình thức, nhiều Ngân hàng đang lựa chọn cách tiếp cận bài bản hơn, coi website và các nền tảng số là tài sản chiến lược.

Trong xu hướng đó, tiêu chuẩn triển khai, năng lực của nhà thầu và tư duy tiếp cận dự án trở thành những yếu tố then chốt. Website không chỉ là "bộ mặt số" của Ngân hàng, mà còn là nền tảng hỗ trợ vận hành, kinh doanh và xây dựng thương hiệu trong dài hạn.

Khi cuộc cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng dịch chuyển sang năng lực số, những dự án website được triển khai theo tiêu chuẩn cao như VRB đang dần trở thành hình mẫu cho cách các Ngân hàng tiếp cận và đầu tư cho chuyển đổi số trong giai đoạn mới.