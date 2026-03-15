Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, có kỳ hạn tăng 1,1%/năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới, trong đó điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn, đặc biệt là nhóm kỳ hạn dài.

Đối với hình thức gửi tiền online theo sản phẩm Tiết kiệm An Phú, nhận lãi cuối kỳ - sản phẩm có lãi suất cao nhất tại NCB, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được nâng thêm 0,2 điểm %, lên mức 4,7%/năm. Các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng đồng loạt được niêm yết tại 4,75%/năm, tương ứng mức trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong đó, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,15 điểm %, còn kỳ hạn 3 tháng tăng 0,05 điểm % so với trước đó.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6 đến 11 tháng được NCB điều chỉnh tăng đồng loạt lên 6,4%/năm. So với biểu lãi suất cũ, các kỳ hạn từ 6–8 tháng tăng 0,2 điểm %, trong khi kỳ hạn từ 9–11 tháng tăng 0,15 điểm %.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi tiếp tục được nâng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 12–13 tháng được niêm yết tại 6,6%/năm, tăng 0,3 điểm % so với trước đó. Kỳ hạn 15 tháng tăng thêm 0,4 điểm %, lên mức 6,7%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng tăng mạnh 0,5 điểm %, lên 6,8%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất tại sản phẩm tiết kiệm trực tuyến được nâng lên 6,9%/năm đối với các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. So với trước đó, lãi suất kỳ hạn 24–36 tháng tăng 0,6 điểm %, còn kỳ hạn 60 tháng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 1,1 điểm %.

Song song với sản phẩm Tiết kiệm An Phú, NCB cũng điều chỉnh tăng lãi suất đối với sản phẩm tiết kiệm truyền thống. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt được nâng lên 4,6%/năm và 4,7%/năm, tăng khoảng 0,2 điểm % so với trước. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được niêm yết mới tại 4,75%/năm, tương ứng mức tăng phổ biến từ 0,05 đến 0,15 điểm %.

Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiết kiệm truyền thống từ 6 đến 11 tháng được điều chỉnh tăng lên 6,3%/năm, cao hơn khoảng 0,2–0,25 điểm % so với biểu lãi suất cũ. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12–13 tháng được nâng lên 6,5%/năm, kỳ hạn 15 tháng tăng lên 6,6%/năm và kỳ hạn 18 tháng đạt 6,7%/năm, tương ứng mức tăng từ 0,3 đến 0,6 điểm %.

Sau đợt điều chỉnh này, lãi suất cao nhất đối với sản phẩm tiết kiệm truyền thống tại NCB được niêm yết ở mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng. So với trước đó, lãi suất kỳ hạn 24–36 tháng đã tăng thêm 0,6 điểm %, trong khi kỳ hạn 60 tháng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 1,1 điểm %.