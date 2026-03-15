Giá vàng ngày 15/3: Giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước

Đóng cửa tuần giao dịch 9/3 - 15/3, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán tại 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chào giá vàng nhẫn tại mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước trải qua một tuần biến động khá mạnh, khi giá kim loại quý liên tục đảo chiều theo diễn biến của thị trường quốc tế và tâm lý nhà đầu tư. Sau khi tăng mạnh và duy trì vùng giá cao trên 186 triệu đồng/lượng trong những phiên đầu tuần, vàng bất ngờ giảm sâu vào cuối tuần, đưa mặt bằng giá về vùng thấp hơn đáng kể so với cuối tuần trước.

Ngay từ chiều phiên giao dịch ngày 9/3, giá vàng trong nước đã ghi nhận xu hướng hồi phục sau khi giảm sâu vào đầu buổi sáng. Kết phiên, giá vàng SJC, giá vàng trơn phổ biến ở mức 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng. Mặc dù phục hồi khoảng 1,6 triệu đồng/lượng, giá vẫn thấp hơn 900 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước đó.

Sang ngày 10/3, đà tăng tiếp tục được duy trì. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn vượt mốc 186 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng tiệm cận vùng giá này.

Trong hai phiên tiếp theo (11/3 và 12/3), thị trường bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Một số doanh nghiệp đã điều chỉnh nhẹ giá vàng nhẫn, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư sau phiên tăng nóng.

Đến chiều 13/3, xu hướng điều chỉnh trở nên rõ rệt hơn khi giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt giảm xuống dưới mốc 185 triệu đồng/lượng tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn.

Đỉnh điểm của xu hướng giảm diễn ra trong phiên sáng 14/3, khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá vàng giảm mạnh so với phiên trước đó. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn được niêm yết quanh mức mua - bán là 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,2 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng diễn biến tương tự, đưa thị trường về vùng giá thấp nhất trong tuần.

Tính chung trong tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 5.018 USD/ounce, giảm 2,9% so với cuối tuần trước.

Nguyên nhân chính của đà giảm được cho là đến từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – một tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc chính sách tiền tệ thắt chặt có thể kéo dài cũng tạo áp lực lên thị trường kim loại quý.

Dù vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhu cầu thanh khoản bằng đồng USD và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư đã khiến dòng tiền tạm thời rút khỏi thị trường. Điều này dẫn đến áp lực bán gia tăng, kéo giá vàng giảm mạnh trong những phiên cuối tuần.

Mặc dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt, xu hướng ngắn hạn hiện đang kém tích cực. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể cần thêm thời gian để ổn định sau những biến động mạnh gần đây, đồng thời phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lãi suất và dòng tiền toàn cầu.



