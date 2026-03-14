Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm người chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB) dưới đây

14-03-2026 - 10:18 AM | Tài chính - ngân hàng

Đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB - CN Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản của người khác...

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 22/9/2017, tại Ngân hàng MB - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (địa chỉ: số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB - CN Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Văn Đông, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh hoặc Điều tra viên Hoàng Việt Tiến - số điện thoại: 0904.35.69.78 trước ngày 20/3/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… phải khai báo tài khoản ngân hàng trước 20/4

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên