Công an tìm người chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB) dưới đây

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 22/9/2017, tại Ngân hàng MB - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (địa chỉ: số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại Ngân hàng MB - CN Đồng Nai để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Văn Đông, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh hoặc Điều tra viên Hoàng Việt Tiến - số điện thoại: 0904.35.69.78 trước ngày 20/3/2026 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.