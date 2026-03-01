Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có Nghị quyết về việc thông qua Phương án góp vốn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của VPBank đã thông qua phương án đầu tư góp vốn, thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm. Công ty bảo hiểm dự kiến có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

Lĩnh vực hoạt động của công ty con sẽ bao gồm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết chung, và các nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận.

Ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết, bảo hiểm nhân thọ là mảnh ghép không thể thiếu với một tập đoàn tài chính, là mảng mà khách hàng có sự gắn bó, tương tác lâu dài. Trong khi đó, khi VPBank hợp tác phân phối bảo hiểm, ngân hàng không nắm được mô hình kinh doanh và bị thiếu chủ động trong lựa chọn khách hàng, chăm sóc khách hàng. Do đó, việc thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp ngân hàng được chủ động hơn.

Việt Nam hiện có 20 công ty bảo hiểm nhân thọ, trong đó, một số doanh nghiệp là công ty con của ngân hàng, có thể kể đến Techcom Life, MB Life, BIDV Metlife.



