Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ: Áp lực lạm phát đang gia tăng do giá dầu tăng cao

Ông Nguyễn Lê Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ảnh: SBV)

Phát biểu tham luận tại Hội thảo "Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số" do Báo Lao động tổ chức ngày 12/3, ông Nguyễn Lê Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN khẳng định: Với vai trò là cơ quan quản lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, thời gian qua, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế và đảm bảo đạt được các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Trong những ngày vừa qua, kinh tế thế giới vừa trải qua những cú sốc khi giá năng lượng tăng cao, thị trường tài chính và tài sản biến động mạnh do chiến sự tại Trung Đông vô cùng căng thẳng, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia. Các NHTW lớn trên thế giới, trong đó có Fed, trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, NHTW Úc đã tính đến khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3/2026 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước", ông Nam thông tin.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, những tác động trên được dự báo sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro tới tăng trưởng và lạm phát thế giới, qua đó tác động trực diện, tiêu cực tới kinh tế Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, áp lực lạm phát đang gia tăng khi giá dầu thế giới tăng cao kéo theo tăng giá xăng dầu trong nước thì việc kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát là hết sức cần thiết, góp phần neo giữ kỳ vọng lạm phát cũng như củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh ổn định, tạo tiền đề cho việc sản xuất kinh doanh phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, NHNN tập trung đảm bảo nâng cao hiệu quả thực thi CSTT để thực hiện mục tiêu ưu tiên cao nhất là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Kinh nghiệm thực tiễn từ cả thế giới và Việt Nam đã cho thấy tăng trưởng kinh tế cao chỉ thực sự có ý nghĩa và bền vững trong một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát tốt, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

NHNN sẽ tập trung thực hiện các giải pháp về điều hành CSTT, tín dụng như: Điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Chỉ đạo TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ần rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, thị trường tiền tệ tín dụng và thị trường vốn trong việc đáp ứng vốn cho phát triển kinh tế; Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng. Sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hoạt động tín dụng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, điều kiện thị trường và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động cấp tín dụng của TCTD và tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân.

Đại điện Vụ Chính sách tiền tệ cũng cho rằng, trong bối cảnh dư địa điều hành CSTT nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao là tương đối hạn hẹp thì yêu cầu phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tài khoán (CSTK) và CSTT là rất quan trọng để đảm bảo đạt được đồng bộ, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, CSTK mở rộng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, vừa có tác động trực tiếp lẫn tác động lan tỏa, dẫn dắt các động lực tăng trưởng kinh tế khác; CSTT chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế trong đó ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, sẵn sàng các công cụ, biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong điều kiện phù hợp.

Bên cạnh đó, cũng cần tận dụng hiệu quả những cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào nhóm Thị trường cận biên hay sự thành lập của Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để bổ sung nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.