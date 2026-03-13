Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà: Tăng trưởng kinh tế cao chỉ có ý nghĩa khi môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn được đảm bảo

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: SBV)

Phát biểu tại Hội thảo "Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số" do Báo Lao động tổ chức ngày 12/3, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu "Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên". Đây là mục tiêu chiến lược, thể hiện quyết tâm, ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

"Thực tiễn cho thấy, tăng trưởng kinh tế cao chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.", ông Hà cho biết.

Theo Phó Thống đốc, bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những diễn biến khó lường từ chiến tranh, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, giá năng lượng… đã có tác động tiêu cực, trực diện đến kinh tế nước ta. Điều này đã đặt ra những yêu cầu về việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong đó có chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, phù hợp để đảm bảo cân đối hài hòa các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát nhưng vẫn đảm bảo cung ứng đủ vốn nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, song song với việc đáp ứng đủ về quy mô, còn cần chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, định hướng dòng vốn tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, trọng tâm là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trao đổi tại hội thảo, ông Đào Minh Tú, nguyên Phó Thống đốc Thường trực NHNN cho rằng, với mục tiêu bước vào kỷ nguyên mới và tăng trưởng 2 con số, huy động vốn có hiệu quả có tính thời sự, có ý nghĩa cấp quốc gia. Bài toán này đòi hỏi phải giải trong 5 năm, không chỉ trong 1 năm.

Theo ông Đào Minh Tú, khi nói đến "nguồn vốn", chúng ta thường chỉ nghĩ đến tiền mặt. Tuy nhiên, để thực sự khơi thông dòng chảy kinh tế, cần hiểu nguồn vốn theo nghĩa rộng bao gồm: tài sản, lao động và đặc biệt là vốn tri thức. Trong kỷ nguyên 4.0, vốn tri thức và nền tảng công nghệ thông tin chính là động lực tạo ra giá trị gia tăng đột biến cho các nguồn lực khác. Bên cạnh nội lực, nguồn vốn từ nước ngoài cũng đóng vai trò then chốt. Việc hình thành các Trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chính là bước đi chiến lược để thu hút dòng vốn quốc tế này.

Với dòng vốn ngân hàng, ngay sau Tết, tín dụng đã có dấu hiệu khởi sắc với mức tăng khoảng 1,5%. Tuy nhiên, lãi suất huy động và cho vay cần được điều tiết linh hoạt theo quan hệ cung - cầu để vừa đảm bảo thanh khoản, vừa hỗ trợ doanh nghiệp.

Về thị trường vốn, nguyên Phó Thống đốc cho rằng, sau những biến động và sự cố trước đây, Chính phủ và các cơ quan quản lý đã nỗ lực lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, để phát triển thị trường này bền vững, cần đẩy mạnh việc vốn hóa tài sản và đa dạng hóa "hàng hóa" trên sàn giao dịch. Thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết chất lượng, tạo ra sự sôi động ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, nên bài toán quan trọng nhất là tăng tốc độ quay vòng vốn. Theo đó, đầu tư công cần đóng vai trò là "vốn mồi", tạo nền tảng hạ tầng để dẫn dắt đầu tư tư nhân. Đầu tư ngân sách phải tập trung vào các công trình trọng điểm để sớm phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào GDP. Bên cạnh đó, cần có giải pháp để khơi thông nguồn vốn đang nằm im trong thị trường bất động sản, nếu có chính sách phù hợp để chuyển hóa các tài sản này thành nguồn vốn lưu thông, nền kinh tế sẽ có thêm động lực rất lớn…