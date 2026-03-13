SME Việt thanh toán quốc tế 0% phí chuyển đổi ngoại tệ với thẻ thanh toán VIB Business

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có SME, ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thanh toán quốc tế trở thành nhu cầu vận hành thường xuyên không còn là hoạt động phát sinh đơn lẻ. Từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại điện tử xuyên biên giới, đến F&B, agency marketing hay startup công nghệ – nhiều SME hiện nay đều có giao dịch ngoại tệ định kỳ như: thanh toán hàng hóa nhập khẩu, chi trả phí quảng cáo trên Google/ Meta, mua bản quyền phần mềm, gia hạn nền tảng SaaS hay sử dụng dịch vụ cloud quốc tế….

Chi phí nhỏ nhưng tác động lớn đến biên lợi nhuận

Phí FX thường dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi giao dịch, tùy ngân hàng và loại thẻ. Do được tính trực tiếp vào từng lần thanh toán, khoản phí này hiếm khi được theo dõi riêng biệt trong báo cáo quản trị chi phí. Chỉ đến khi rà soát tổng thể cuối năm, nhiều doanh nghiệp mới nhận ra con số thực tế không hề nhỏ.

Một doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tại TP.HCM cho biết mỗi tháng công ty thanh toán khoảng 500–600 triệu đồng cho đối tác và dịch vụ nước ngoài. Với mức phí FX khoảng 2%, chi phí chuyển đổi ngoại tệ có thể lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi năm.

Tương tự, một startup công nghệ chi khoảng 200 triệu đồng/tháng cho quảng cáo số, phần mềm và dịch vụ cloud quốc tế. Chỉ riêng phí FX 2% đã tương đương gần 48 triệu đồng/năm. Với các doanh nghiệp có quy mô thanh toán 400–500 triệu đồng/tháng, con số này có thể lên tới 90–150 triệu đồng/năm.

Đây là khoản chi phí thực, trực tiếp cắt vào lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng hoàn toàn có thể tối ưu được.

Thẻ thanh toán VIB Business: Giải pháp phí FX 0% cho doanh nghiệp

Nhằm giải quyết bài toán tối ưu chi phí khi thanh toán quốc tế cho SME, VIB triển khai thẻ thanh toán VIB Business với cơ chế giảm phí FX tự động dựa trên tổng chi tiêu của tháng liền trước. Cụ thể:

Điểm đáng chú ý là cơ chế này được áp dụng hoàn toàn tự động. Doanh nghiệp không cần đăng ký gói ưu đãi, không cần kích hoạt tính năng bổ sung. Hệ thống sẽ tự động hoàn phí cho tháng kế tiếp đạt điều kiện miễn/giảm phí dựa trên hành vi chi tiêu thực tế.

Ngưỡng 90 triệu đồng/tháng để đạt mức phí FX 0% không phải con số quá lớn đối với nhiều doanh nghiệp có ngân sách chi tiêu ổn định. Khi đạt ngưỡng này, toàn bộ giao dịch ngoại tệ trong tháng tiếp theo đều được miễn phí chuyển đổi ngoại tệ. Đồng thời, với thẻ thanh toán VIB Business, doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động lên kế hoạch thanh toán sao cho đảm bảo mức chi tiêu hàng tháng đáp ứng được quy định áp dụng phí 0%.

Chuẩn hóa quản trị chi tiêu theo từng bộ phận

Một thách thức phổ biến khác của SME là kiểm soát chi tiêu nội bộ khi nhiều phòng ban cùng phát sinh nhu cầu thanh toán.

Thực tế tại không ít doanh nghiệp, bộ phận marketing cần thanh toán quảng cáo; bộ phận công nghệ cần gia hạn phần mềm; bộ phận vận hành cần đặt vé máy bay, lưu trú… nhưng chỉ có một thẻ thanh toán duy nhất hoặc quy trình đề nghị – phê duyệt – thanh toán rườm rà, vừa làm chậm tiến độ công việc, vừa khó tách bạch ngân sách theo đầu mục.

Với thẻ thanh toán VIB Business, doanh nghiệp có thể phát hành nhiều thẻ phụ cho từng phòng ban hoặc cá nhân phụ trách. Doanh nghiệp có thể thiết lập hạn mức chi tiêu theo tháng hoặc theo từng danh mục nghiệp vụ như: nhà hàng, siêu thị, tiện ích, thuế, phần mềm, ứng dụng, quảng cáo trực tiếp trên nền tảng ứng dụng VIB Business.

Ví dụ, bộ phận marketing được cấp hạn mức 50 triệu đồng/tháng cho quảng cáo; bộ phận công nghệ được phân bổ 30 triệu đồng/tháng cho chi phí phần mềm. Mỗi phòng ban chủ động thanh toán trong phạm vi ngân sách được giao, không chồng chéo và không cần xử lý thủ công từng giao dịch nhỏ lẻ. Toàn bộ dữ liệu chi tiêu được ghi nhận và phân tách theo từng thẻ, hỗ trợ trực tiếp cho công tác hạch toán và lập báo cáo thuế.

Bên cạnh đó, với mỗi 30 triệu đồng chi tiêu quốc tế, doanh nghiệp nhận 01 lượt sử dụng phòng chờ sân bay (lounge) và dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh (fast track). VIB hiện đang áp dụng chính sách miễn phí thường niên năm đầu 100%. Từ năm thứ hai, doanh nghiệp tiếp tục được miễn phí khi tổng chi tiêu 12 tháng liền trước đạt từ 50 triệu đồng (tính trên từng thẻ).

Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch dòng tiền và tuân thủ pháp lý ngày càng được siết chặt, việc sở hữu công cụ thanh toán tích hợp khả năng kiểm soát theo thời gian thực mang lại lợi thế quản trị rõ rệt, đồng thời giúp tối ưu chi phí vận hành. Một khoản chi phí tiết kiệm 90–150 triệu đồng mỗi năm từ việc đơn giản là thay đổi công cụ thanh toán không chỉ đơn thuần là tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tham khảo thông tin về thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp tại đây.