Không chỉ BIDV, có thể bạn đang đọc sai tên hàng loạt ngân hàng MB, TPBank, VPBank, LPBank, ….

Mới đây, Ngân hàng BIDV đã gửi thông báo chuẩn hóa cách phát âm tên thương hiệu là /bi-đi-vi/ thay vì cách gọi /bi-ai-đi-vi/ của thương hiệu bấy lâu nay. Thông tin được nêu trong thư ngỏ gửi cán bộ, người lao động của ngân hàng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Trước đây, tên BIDV thường được đọc theo nhiều cách khác nhau, phổ biến là "bi-ai-đi-vi" theo từng chữ cái tiếng Anh. Nay ngân hàng thống nhất cách phát âm là "bi-di-vi" nhằm tạo sự đồng nhất trong giao tiếp và truyền thông.

Thực tế trong nhiều năm, cách người Việt đọc tên các ngân hàng viết tắt gần như là một "vùng xám", mỗi người đọc một kiểu, theo thói quen cá nhân nhiều hơn là theo chuẩn thương hiệu. Câu chuyện của BIDV một lần nữa cho thấy không ít cái tên ngân hàng quen thuộc tại Việt Nam thực ra đang bị đọc sai hoặc đọc không thống nhất.

Điểm thú vị là phần lớn các ngân hàng Việt Nam sử dụng tên viết tắt bằng chữ cái Latin, nhưng thực tế theo nhận diện thương hiệu chính thức, có ngân hàng được đọc theo chữ cái tiếng Anh, nhưng có ngân hàng đọc theo phiên âm tiếng Việt.

Ngân hàng MB chẳng hạn, được đọc đúng là "em bi", nhưng trên thực tế vẫn có người gọi "mờ bê" hoặc đọc theo nhiều biến thể khác nhau.

Trong khi đó, LPBank được định vị rõ ràng là "eo pi bank", song không ít người vẫn quen đọc "lờ pê bank", theo cách phiên âm tiếng Việt của từng chữ cái.

Một số trường hợp khác lại cho thấy sự lẫn lộn giữa hai hệ thống đọc chữ cái. TPBank được đọc chuẩn là "tê pê bank", nhưng đôi khi vẫn nghe cách gọi "ti pi bank".

Tương tự, OCB được đọc đúng là "ô xê bê", dù nhiều người có xu hướng đọc "o si bi".

Ngoài ra còn nhiều cái tên quen thuộc khác cũng thường bị đọc chệch so với cách gọi mà ngân hàng định hướng. VPBank được đọc là “vi pi bank”, nhưng đôi khi vẫn bị gọi “vê pê bank”.

VIB được đọc “vi ai bi”. SHB có cách đọc “ét hát bê”, còn ACB được đọc đúng là “a xê bê”, chứ không phải “ây xi bi” như một số người quen miệng.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ngân hàng gần như không gặp vấn đề nhầm lẫn trong cách gọi. Các tên thương hiệu như Vietcombank, VietinBank, Agribank, Techcombank hay Sacombank đều được đọc gần như thống nhất.

Những khác biệt này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng lại gắn với câu chuyện nhận diện thương hiệu. Với nhiều ngân hàng, tên viết tắt không chỉ là ký hiệu pháp lý mà còn là "tên gọi chính thức" xuất hiện trong quảng cáo, truyền thông và giao tiếp với khách hàng. Cách đọc thống nhất vì thế trở thành một phần của chiến lược thương hiệu.

Và không phải thương hiệu nào cũng muốn được đọc theo kiểu tiếng Anh. Một số ngân hàng lại chủ ý giữ cách đọc gần với tiếng Việt để thuận tiện cho số đông người dùng trong nước. Điều này khiến cùng một dạng tên viết tắt, mỗi ngân hàng lại có quy tắc đọc riêng thú vị.



