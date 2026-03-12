Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

12-03-2026 - 20:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Căng thẳng Trung Đông và diễn biến bất ngờ của giá vàng

Giá vàng giảm bất chấp chiến sự ở Trung Đông chưa lắng dịu, chuyên gia ngân hàng UOB nêu lý do bất ngờ.

Cuối ngày 12-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết mua vào 183,3 triệu đồng/lượng, bán ra 186,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của Công ty SJC được giao dịch quanh 182,5 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch quanh mức 5.180 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với buổi sáng.

Dù vậy, nếu so với đỉnh mức ngắn hạn trên 5.400 USD/ounce tại thời điểm xảy ra xung đột ở Trung Đông ngày 26-2, giá vàng hiện đã giảm khá mạnh.

Chia sẻ tại buổi cập nhật kinh tế vĩ mô toàn cầu và Việt Nam ngày 12-3, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu thuộc Ngân hàng UOB Singapore, phân tích những biến động mạnh của giá vàng trong tháng 1-2026 khoảng 30% cho thấy vàng không phù hợp với vai trò truyền thống như một "tài sản phi rủi ro" và công cụ đa dạng hóa danh mục.

Bởi lẽ căng thẳng ở Trung Đông gần đây liên quan tới dầu mỏ nên khi chiến sự xảy ra, nhà đầu tư và thị trường giảm bớt sự quan tâm vào vàng. Đồng USD mạnh lên cũng thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển khỏi vàng trong ngắn hạn. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị khiến thị trường lo ngại lạm phát gia tăng, từ đó khả năng Mỹ chưa vội cắt giảm tiếp lãi suất, khiến giá vàng đi xuống.

"Khi chiến sự lắng dịu, giá vàng sẽ tăng trở lại. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vật chất vẫn rất mạnh, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì ổn định" - ông Suan Teck Kin nói.

Chuyên gia của UOB nhận định về giá vàng

Ngân hàng UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực dài hạn đối với vàng. Cụ thể, ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tăng lên 5.600 USD/ounce trong quý III/2026; khoảng 6.000 USD/ounce trong quý I/2027.

Theo giới phân tích, diễn biến của vàng kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu đã khiến nhiều nhà quan sát thị trường bối rối. Kim loại này - vốn là một trong những tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị - đã giảm khoảng 200 USD/ounce kể từ các cuộc không kích đầu tiên 2 tuần trước. Động thái này đi ngược lại với quy luật thông thường.

Nguyên nhân theo các chuyên gia, chiến sự leo thang khiến đồng USD tăng mạnh do dòng vốn đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn, làm giảm vai trò thường thấy của vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng.

Tin, video: Thái Phương

Người lao động

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng Nổi bật

Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng

Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng Nổi bật

Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0

Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0

19:27 , 12/03/2026
Người phụ nữ chuyên quỵt tiền của đối tác bằng chiêu 'chuyển khoản thiếu 3 số 0'

Người phụ nữ chuyên quỵt tiền của đối tác bằng chiêu 'chuyển khoản thiếu 3 số 0'

17:32 , 12/03/2026
Ngân hàng BIDV thay đổi cách đọc tên

Ngân hàng BIDV thay đổi cách đọc tên

16:46 , 12/03/2026
ABBank hoàn tất tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn chuyển mình chiến lược

ABBank hoàn tất tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn chuyển mình chiến lược

16:12 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên