Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng BIDV không còn...bi-ai

12-03-2026 - 16:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng BIDV không còn...bi-ai

Ngân hàng BIDV vừa thông báo chuẩn hóa cách phát âm tên thương hiệu là /bi-đi-vi/ thay vì cách gọi /bi-ai-đi-vi/ của thương hiệu bấy lâu nay.

Thông tin được nêu trong thư ngỏ gửi cán bộ, người lao động của ngân hàng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Trước đây, tên BIDV thường được đọc theo nhiều cách khác nhau, phổ biến là "bi-ai-đi-vi" theo từng chữ cái tiếng Anh. Nay ngân hàng thống nhất cách phát âm là "bi-di-vi" nhằm tạo sự đồng nhất trong giao tiếp và truyền thông.

Với cách gọi mới, trong phát âm BIDV không còn bi-ai. 

BIDV cho biết, ba âm tiết "bi-đi-vi" không chỉ là cách gọi tên ngân hàng mà còn gắn với hành trình phát triển nhiều thập kỷ của tổ chức, cùng niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Trong thư, Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm cũng đề nghị mỗi cán bộ ngân hàng trở thành "đại sứ thương hiệu", góp phần lan tỏa và gìn giữ các giá trị văn hóa của BIDV trong quá trình phát triển.

Ngân hàng BIDV không còn...bi-ai- Ảnh 1.

Thư ngỏ chuẩn hóa tên thương hiệu của BIDV.

Cuối năm 2025, BIDV có tổng tài sản hơn 3,25 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 36.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,01%, thấp hơn Vietcombank và một số ngân hàng tư nhân. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,02%, thuộc nhóm cao trong ngành.

Đến ngày 31/12/2025, huy động vốn của ngân hàng đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%, trong khi tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.

Vốn chủ sở hữu riêng của ngân hàng mẹ đạt khoảng 163.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Vốn điều lệ vượt 70.000 tỷ đồng. Trong năm, BIDV nộp ngân sách hơn 12.700 tỷ đồng, nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.


Theo Vân Khôi

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
bidv

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng

Không phải BIDV hay VietinBank, đây mới là ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhiều nhất hệ thống: Chi phí dự phòng dao động quanh 1 tỷ USD, cứ làm ra 2 đồng phải trích lập 1 đồng Nổi bật

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng

Chiều nay 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tăng trở lại so với buổi sáng Nổi bật

ABBank hoàn tất tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn chuyển mình chiến lược

ABBank hoàn tất tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho giai đoạn chuyển mình chiến lược

16:12 , 12/03/2026
Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0

Lượng tiền "khủng" hơn 1,3 triệu tỷ đồng gửi ở ngân hàng với lãi suất gần bằng 0

15:36 , 12/03/2026
Một ngân hàng đăng tuyển cả nghìn nhân sự sau khi giảm mạnh trong năm 2025

Một ngân hàng đăng tuyển cả nghìn nhân sự sau khi giảm mạnh trong năm 2025

14:26 , 12/03/2026
Doanh nghiệp tại Nghệ An được quyền mua gần 30 kg vàng "tang vật thi hành án" ở Hà Tĩnh

Doanh nghiệp tại Nghệ An được quyền mua gần 30 kg vàng "tang vật thi hành án" ở Hà Tĩnh

14:25 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên