Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

12-03-2026 - 08:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước sáng 12/3 đồng loạt giảm so với mức đóng cửa hôm qua, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 1,4 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/3 - Ảnh 1.

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 12/3, giá vàng trong nước giảm mạnh so với mức đóng cửa hôm qua, với mức điều chỉnh phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh vàng miếng về cùng vùng giá này, ghi nhận mức giảm tương tự.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ nguyên bảng giá vàng miếng tại 184,4 – 187,2 triệu đồng/lượng, chưa có điều chỉnh so với cuối phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/3 - Ảnh 2.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 182,5 – 185,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng giao dịch vàng nhẫn tại 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tương tự. Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá vàng nhẫn về 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng, giảm 0,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng. 

8h45 Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-)
SJC 182,5 185,5 182,8 185,8 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
PNJ 182,8 185,8 182,8 185,8 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
DOJI 182,8 185,8 182,8 185,8 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Bảo Tín Minh Châu 183,5 186,5 184,4 187,2 0 0 0 0
Bảo Tín Mạnh Hải 182,8 185,8 182,8 185,8 -0,7 -0,7 -1,4 -1,4

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 8h55 (giờ Việt Nam) ở mức 5.166 USD/ounce, giảm 0,17% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,3% trong phiên giao dịch 11/3.

----------------------------------------------------------------------

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 12/3, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên trước đó, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào cao hơn ở mức 184,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 187,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá tương đối đồng đều giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức thấp hơn, 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 183,9 186,9 184,2 187,2
PNJ 184,2 187,2 184,2 187,2
DOJI 184,2 187,2 184,2 187,2
Bảo Tín Minh Châu 183,5 186,5 184,4 187,2
Bảo Tín Mạnh Hải 183,5 186,5 184,2 187,2

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h45 (giờ Việt Nam) ở mức 5.150 USD/ounce, giảm 0,5% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,3% trong phiên giao dịch 11/3.

Giá vàng giảm khi áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn gia tăng.

Mới đây, thị trường kim loại cũng đã tiếp nhân số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, kết quả nhìn chung phù hợp với kỳ vọng thị trường và không gây ra tác động đáng kể nào. CPI tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng? Nổi bật

Trái phiếu Chính phủ: Kênh trú ẩn của dòng vốn giữa sóng gió thị trường

Trái phiếu Chính phủ: Kênh trú ẩn của dòng vốn giữa sóng gió thị trường Nổi bật

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cần song song phát triển nhân sự quản lý cấp cao

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cần song song phát triển nhân sự quản lý cấp cao

08:28 , 12/03/2026
Dragon Capital, KIM, Hanwha Life,Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB

Dragon Capital, KIM, Hanwha Life,Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB

08:27 , 12/03/2026
Vừa tối ưu quảng cáo, vừa nhận hoàn tiền đến 10 triệu đồng từ thẻ ACB Visa Digi

Vừa tối ưu quảng cáo, vừa nhận hoàn tiền đến 10 triệu đồng từ thẻ ACB Visa Digi

07:51 , 12/03/2026
Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm

Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm

20:57 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên