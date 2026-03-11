Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?

11-03-2026 - 18:39 PM | Smart Money

Nên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?

Sau nhiều năm tích góp, tôi dành dụm được khoảng 12 cây vàng nhưng vẫn cảm thấy số tiền này lưng chừng: không đủ mua một tài sản đáng kể ở thành phố, trong khi nếu mang về quê lại có thể mua được mảnh đất. Giữ vàng để an toàn hay chuyển sang đất cho kế hoạch dài hạn khiến tôi phân vân suốt thời gian qua.

Dưới đây là chia sẻ của anh Trần Văn Th. (TP HCM)

Sau nhiều năm đi làm và tích góp, tôi dành dụm được khoảng 12 cây vàng. Số tài sản này với tôi là cả một quá trình dài cố gắng, tiết kiệm từng chút một. Thế nhưng càng gần đây, tôi càng băn khoăn không biết nên giữ vàng hay chuyển sang một kênh đầu tư khác.

Tôi đang sinh sống tại thành phố, ở trong một căn chung cư đã mua trước đó. Cuộc sống hiện tại tương đối ổn định, không vay nợ ngân hàng nên áp lực tài chính hàng tháng không quá lớn. Tuy nhiên, số vàng tích lũy được lại khiến tôi cảm thấy lưng chừng. Nó không đủ để mua một tài sản “đáng kể” ở thành phố, bởi với hơn 2 tỷ đồng, việc tìm một mảnh đất hoặc căn nhà ưng ý gần như là điều không thể.

Trong khi đó, nếu mang số tiền này về quê, tôi có thể mua được một mảnh đất tương đối. Quê tôi đang có nhiều thay đổi, giá đất vẫn còn ở mức vừa phải so với mặt bằng chung. Tôi cũng không có ý định mua để lướt sóng hay đầu tư ngắn hạn, mà xác định giữ trong vòng 5–10 năm như một khoản tích lũy lâu dài.

Điều khiến tôi phân vân là nếu giữ vàng, tài sản vẫn ở trạng thái “động”, có thể linh hoạt khi cần thiết. Nhưng để vàng lâu dài, tôi lại sợ mất cơ hội nếu giá đất tăng theo thời gian, nhất là khi giá vàng đã tăng nóng trong thời gian qua. Ngược lại, mua đất thì số tiền gần như bị “đóng băng”, không còn tính thanh khoản cao như vàng.

Tôi cũng tự hỏi liệu việc chuyển toàn bộ số vàng sang đất có phải là quyết định quá vội vàng hay không. Trong bối cảnh giá cả nhiều thứ biến động, tôi muốn tìm một kênh đầu tư dài hạn an toàn, nhưng lại chưa thực sự chắc chắn đâu là lựa chọn phù hợp.

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Tin Vũ (ghi)

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng? Nổi bật

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại?

Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại? Nổi bật

Hướng dẫn kế toán khi tham gia thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kế toán khi tham gia thị trường tài sản mã hóa

18:00 , 11/03/2026
Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục?

Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục?

15:57 , 11/03/2026
Người phụ nữ ở Hưng Yên đến trình báo, công an lập tức tra soát giao dịch, xác minh nguồn tiền 140 triệu trong tài khoản

Người phụ nữ ở Hưng Yên đến trình báo, công an lập tức tra soát giao dịch, xác minh nguồn tiền 140 triệu trong tài khoản

14:25 , 11/03/2026
Ngân hàng khuyến cáo: Khách hàng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng này, kẻo phát sinh khoản vay lãi "cắt cổ"!

Ngân hàng khuyến cáo: Khách hàng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng này, kẻo phát sinh khoản vay lãi "cắt cổ"!

10:24 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên