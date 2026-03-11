Nên giữ 12 cây vàng hay mua đất quê để đầu tư dài hạn?

Dưới đây là chia sẻ của anh Trần Văn Th. (TP HCM)

Sau nhiều năm đi làm và tích góp, tôi dành dụm được khoảng 12 cây vàng. Số tài sản này với tôi là cả một quá trình dài cố gắng, tiết kiệm từng chút một. Thế nhưng càng gần đây, tôi càng băn khoăn không biết nên giữ vàng hay chuyển sang một kênh đầu tư khác.

Tôi đang sinh sống tại thành phố, ở trong một căn chung cư đã mua trước đó. Cuộc sống hiện tại tương đối ổn định, không vay nợ ngân hàng nên áp lực tài chính hàng tháng không quá lớn. Tuy nhiên, số vàng tích lũy được lại khiến tôi cảm thấy lưng chừng. Nó không đủ để mua một tài sản “đáng kể” ở thành phố, bởi với hơn 2 tỷ đồng, việc tìm một mảnh đất hoặc căn nhà ưng ý gần như là điều không thể.

Trong khi đó, nếu mang số tiền này về quê, tôi có thể mua được một mảnh đất tương đối. Quê tôi đang có nhiều thay đổi, giá đất vẫn còn ở mức vừa phải so với mặt bằng chung. Tôi cũng không có ý định mua để lướt sóng hay đầu tư ngắn hạn, mà xác định giữ trong vòng 5–10 năm như một khoản tích lũy lâu dài.

Điều khiến tôi phân vân là nếu giữ vàng, tài sản vẫn ở trạng thái “động”, có thể linh hoạt khi cần thiết. Nhưng để vàng lâu dài, tôi lại sợ mất cơ hội nếu giá đất tăng theo thời gian, nhất là khi giá vàng đã tăng nóng trong thời gian qua. Ngược lại, mua đất thì số tiền gần như bị “đóng băng”, không còn tính thanh khoản cao như vàng.

Tôi cũng tự hỏi liệu việc chuyển toàn bộ số vàng sang đất có phải là quyết định quá vội vàng hay không. Trong bối cảnh giá cả nhiều thứ biến động, tôi muốn tìm một kênh đầu tư dài hạn an toàn, nhưng lại chưa thực sự chắc chắn đâu là lựa chọn phù hợp.