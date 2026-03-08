Giá vàng giảm gần 6 triệu đồng trong 1 tuần: Người mua vàng ngày Thần Tài đến giờ lỗ bao nhiêu?

Giống như nhiều đợt biến động khác của giá vàng, tuần qua (2/6-8/3) cũng là một tuần giá vàng khiến người mua vàng chao đảo.

Hôm nay (8/3), giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng (mua vào) và 185 triệu đồng/lượng (bán ra). So với thứ Hai đầu tuần (2/3): Giá vàng miếng SJC được các thương hiệu vàng niêm yết ở mức 187,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 190,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy trong tuần vừa qua, giá vàng miếng SJC đã giảm: 190,9 - 185 = 5,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/3 (Ảnh chụp màn hình)

Với bối cảnh giá vàng giảm mạnh như lúc này, người mua vàng vào ngày vía Thần Tài (26/2 dương lịch) vừa qua, hiện đang lời lỗ ra sao?

Quay lại ngày 26/2,giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 181 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy đến thời điểm hiện tại, người mua vàng vào ngày vía Thần Tài đang lỗ: 184 - 182 = 2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng cần làm gì để bớt hoang mang vì biến động giá vàng

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Điều đầu tiên giúp người mua vàng bớt hoang mang là phải trả lời được câu hỏi: mình mua vàng để làm gì? Nếu mua để tích lũy dài hạn, bảo toàn tài sản và đa dạng hóa danh mục, thì biến động vài triệu đồng mỗi lượng trong ngắn hạn không phải vấn đề quá lớn.

Khi mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ nhìn giá vàng trong bối cảnh dài hơn, thay vì chăm chăm vào bảng giá mỗi ngày. Việc xác định thời gian nắm giữ, mức lợi nhuận kỳ vọng và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản sẽ giúp bạn có khung tham chiếu ổn định, từ đó hạn chế cảm xúc chi phối quyết định.

2. Chia nhỏ điểm mua và duy trì kỷ luật

Một trong những cách hiệu quả để giảm áp lực tâm lý là không “dốc hết” tiền mua vàng vào một thời điểm. Thay vào đó, hãy chia nhỏ ngân sách để mua theo nhiều đợt. Cách làm này giúp bạn bình quân giá, giảm rủi ro mua trúng đỉnh và cũng tránh cảm giác tiếc nuối khi giá điều chỉnh sau khi vừa mua.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Quan trọng hơn, hãy đặt ra nguyên tắc trước khi giao dịch: mỗi tháng mua bao nhiêu, mua xong rồi thì chiến lược tiếp theo là gì? Vàng vốn có tính chu kỳ, nên việc kiên định với kế hoạch cá nhân thường mang lại sự yên tâm hơn là chạy theo nhịp thị trường.

3. Giữ góc nhìn dài hạn và quản lý kỳ vọng

Giá vàng luôn có những giai đoạn điều chỉnh, đó là đặc tính bình thường của thị trường. Thay vì nhìn vào biến động từng ngày, người mua nên theo dõi xu hướng theo quý hoặc theo năm để có cái nhìn tổng thể hơn.

Đồng thời, cần quản lý kỳ vọng một cách thực tế: vàng là tài sản tích lũy, không phải “cỗ máy in tiền” liên tục. Khi chấp nhận rằng sẽ có lúc giá đi ngang hoặc giảm, bạn sẽ ít rơi vào trạng thái lo lắng quá mức. Bên cạnh đó, đừng để vàng chiếm toàn bộ tài sản của mình; việc phân bổ hợp lý sang các kênh khác cũng giúp tâm lý ổn định hơn, vì bạn không đặt toàn bộ niềm tin vào một biến số duy nhất.