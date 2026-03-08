Chuyên gia lý giải vì sao cuộc chiến tại Trung Đông có thể khiến vàng giảm mạnh

Kim loại quý đã trải qua một tuần biến động mạnh như "tàu lượn siêu tốc" do cú sốc và tâm lý lo ngại sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến giá vàng có lúc vọt lên trên 5.400 USD/ounce vào đầu tuần, trước khi giảm trở lại khi thị trường đánh giá các hệ lụy tiềm tàng của một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay ở mức 5.178 USD/ounce, giảm khoảng 3,5% so với tuần trước, bất chấp những căng thẳng địa chính trị trong tuần qua.

Thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng thị trường vẫn đang tiêu hóa tác động của cuộc xung đột Iran, nhưng các yếu tố dài hạn từng giúp vàng vượt 5.000 USD/ounce sẽ sớm quay lại dẫn dắt thị trường.

"Các sự kiện địa chính trị thường chỉ tác động trong ngắn hạn , và thường phản ánh vào giá trước khi sự kiện xảy ra khi các tin đồn lan rộng. Vì vậy, giá vàng đã tăng hơn 500 USD trong tuần trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Sau đó, vàng đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng này, và tuần tới có thể tiếp tục dao động khi tâm lý " bán khi tin chính thức xuất hiện" vẫn còn. Tình hình Iran dĩ nhiên có thể xấu đi, điều này có thể khiến giá vàng tăng vọt trở lại, dù theo số liệu tháng 1, các ngân hàng trung ương đã phần nào giảm tốc độ mua vàng . Tuy nhiên, xét tổng thể, chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tăng , khi các yếu tố tiền tệ – vốn là động lực chính của vàng trong vài năm qua – sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường", ông Adrian Day nói.

Ông Colin Cieszynski , chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management thì rằng hiện nay không hẳn giá vàng đang biến động mạnh, mà là giá của các tài sản khác đang thay đổi xung quanh vàng .

"Xu hướng cơ bản vẫn tích cực," ông nói. "Tôi không thể đi ngược lại xu hướng đó. Giá vàng chưa hề phá vỡ xu hướng, và liên tục được hỗ trợ trên mốc 5.000 USD/ounce . Đúng là trong ngắn hạn vàng chịu tác động từ biến động của đồng USD , nhưng xu hướng nền tảng vẫn được giữ vững."

"Vàng đang làm đúng vai trò của nó," Cieszynski cho biết. "Nó hoạt động như một kênh lưu trữ giá trị , còn các tài sản khác biến động xung quanh nó. Ngay cả bạc cũng biến động mạnh hơn nhiều so với vàng. Có thể nói giá trị của vàng khá ổn định, trong khi những tài sản khác dao động quanh nó. Đó chính là vai trò của vàng trong những giai đoạn như hiện nay. Đó cũng là lý do có những ngày USD tăng, có ngày USD giảm , nhưng xu hướng chung của vàng so với USD vẫn ổn định hoặc tích cực , và điều này chưa thay đổi."

Trong trung hạn , Cieszynski cho rằng xu hướng của vàng có thể đi ngang nhiều hơn là tăng mạnh . "Giá vàng đã có một đợt tăng rất lớn. Phần lớn các yếu tố đã được phản ánh vào mức giá quanh 5.000 USD . Vì vậy, vàng có thể tích lũy ở vùng này hoặc tăng thêm, tùy thuộc vào diễn biến của các thị trường khác. Nhưng nhìn chung, vàng vẫn là trung tâm ổn định ." Ông cũng cho rằng thị trường vẫn đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của xung đột Iran . Về tuần tới, Cieszynski cho rằng giá vàng có khả năng ổn định nhưng nghiêng về xu hướng tăng .

Khi nào vàng có thể lên 6.000 USD/ounce?

Ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, nhận định vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh từ tháng 12 đến tháng 1. "Những biến động qua lại hiện nay vẫn là một phần của quá trình hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh," ông nói. "Điều này là bình thường và lành mạnh, bởi không có tài sản nào có thể tăng mãi theo đường thẳng. Dù đang trong giai đoạn tạm nghỉ, vàng vẫn thể hiện khá tốt khi phục hồi khá nhanh từ mức đáy đầu tháng 2."

"Những biến động lên xuống hiện nay vẫn là một phần của giai đoạn hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh," ông nói. "Điều này là bình thường và lành mạnh, bởi không có tài sản nào có thể tăng mãi theo một đường thẳng. Và ngay cả trong giai đoạn tạm nghỉ này, vàng vẫn thể hiện khá tốt khi phục hồi khá nhanh từ mức đáy hồi đầu tháng 2."

Colombo cũng chỉ ra rằng xu hướng giá vàng vẫn đang tăng. "Nếu nhìn vào đường trung bình động 200 ngày của vàng, cũng như của cổ phiếu khai thác vàng và bạc, thậm chí toàn bộ nhóm kim loại quý – đường này vẫn đang dốc lên, điều đó cho thấy xu hướng chung vẫn là tăng và thiên hướng của thị trường là tiếp tục đi lên. Đây là tín hiệu cho chiến lược mua khi giá điều chỉnh, vì các nhịp giảm trong xu hướng tăng này nhiều khả năng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn."

"Dựa trên những gì tôi đang thấy, xu hướng vẫn là tăng, chỉ là thị trường đang tạm dừng trong xu hướng tăng đó," ông nói thêm.

Colombo thừa nhận giá vàng gần đây chịu tác động từ hoạt động bán thanh lý vị thế, khi các nhà giao dịch chốt lời để bù đắp thua lỗ ở những thị trường khác sau cú sốc Iran và khi chỉ số USD tăng mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn ở vị thế khá vững chắc. "Thị trường bò dài hạn của vàng vẫn hoàn toàn được duy trì," ông nói.

Ông cũng cho rằng sức mạnh gần đây của đồng USD có phần bị phóng đại. "Chỉ số USD vẫn đang dao động trong một vùng giao dịch dù gần đây có tăng giá," Colombo cho biết. "Nếu nhìn từ tháng 4 đến nay, chỉ số này vẫn nằm trong vùng tích lũy đi ngang giữa mức hỗ trợ 96 và kháng cự 100, liên tục dao động trong khoảng này. Nói cách khác, USD hiện chưa có xu hướng rõ ràng."

"Nếu USD vượt lên trên mốc 100, khả năng đồng bạc xanh tiếp tục tăng sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu rơi xuống dưới 96, USD có thể suy yếu thêm. Nhưng hiện tại nó vẫn nằm trong vùng dao động, nên thực tế là USD chưa có xu hướng rõ rệt, dù diễn biến ngắn hạn có vẻ khá mạnh."

Colombo cho rằng sau khi thị trường tiêu hóa cú sốc ban đầu từ cuộc tấn công vào Iran, các yếu tố kỹ thuật cho thấy giá vàng có khả năng tăng trở lại.

"Tôi muốn theo dõi diễn biến của giai đoạn tích lũy hiện nay, vì có vẻ một mô hình tam giác đang hình thành," ông nói. "Nếu nối các đỉnh và đáy gần đây từ cuối tháng 1, có thể thấy giá đang tạo dạng tam giác. Tôi muốn xem liệu mô hình này có bứt phá lên trên hay không."

"Nếu bứt phá lên phía trên, tôi tin rằng giá vàng có thể nhanh chóng tiến tới mốc 6.000 USD/ounce."

Nhưng giá vàng cũng có thể giảm xuống dưới 5.000 USD?

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng: "Cuộc chiến tại Trung Đông không có lợi cho vàng. Giá vàng giao ngay đã giảm gần 3,7% trong tuần này , chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 2/1. Lãi suất tăng khi giá dầu leo thang gây áp lực lạm phát, lấn át tác động tiêu cực của giá năng lượng cao lên nhu cầu. Thị trường cũng đã lùi kỳ vọng về thời điểm Fed và Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất , đồng thời gần như định giá khả năng ECB tăng lãi suất trước cuối năm . Nếu giá vàng phá vỡ mốc 5.000 USD/ounce , thị trường có thể giảm về vùng 4.850 USD khi các vị thế mua bị cắt giảm."

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết ông cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

"Dù nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, giá vàng vẫn giảm mạnh trong tuần này do nguồn cung ở mức giá hiện tại vẫn khá dồi dào," ông nói. "Các vấn đề tại Trung Đông – một trung tâm quan trọng của hoạt động giao dịch và tinh luyện vàng – có thể đã tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên và chứng khoán giảm vào cuối tuần sau dữ liệu việc làm của Mỹ đã tạo áp lực tự nhiên lên vàng. Nhiều nhà giao dịch cũng đang giảm các vị thế ký quỹ và chốt lời khi giá vàng vẫn ở mức cao lịch sử và mang lại lợi nhuận lớn so với 12–24 tháng trước."

Kuptsikevich cho biết thêm rằng kể từ tháng 8 năm ngoái, giá vàng nhiều lần kiểm tra mốc hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày. "Hiện mức này quanh 4.900 USD/ounce, và có khả năng trong vài tuần tới giá không chỉ chạm mức này mà còn tiếp tục nỗ lực giảm sâu hơn."



