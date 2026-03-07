Lương chỉ 13 triệu/tháng nhưng được chuyển khoản tới 4 tỷ đồng, nam nhân viên từ chối trả tiền cho công ty, toà án tuyên: "Anh ta không có tội"

Sau khi phát hiện số tiền “từ trên trời rơi xuống”, người này nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc và cắt đứt liên lạc. Vụ việc sau đó bị đưa ra tòa và kéo dài suốt ba năm.

Theo các hãng truyền thông quốc tế, người đàn ông là trợ lý hành chính của một công ty thực phẩm tại Chile. Mức lương hàng tháng của anh khoảng 500.000 peso Chile, (tương đương khoảng 13 triệu đồng). Tuy nhiên vào tháng 5/2022, do sai sót trong quá trình xử lý bảng lương, công ty đã chuyển nhầm 165 triệu peso vào tài khoản của nhân viên này, (tương đương khoảng 4 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện sự việc, phía công ty đã nhanh chóng liên hệ và yêu cầu hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm. Theo đại diện doanh nghiệp, trong một cuộc họp với bộ phận nhân sự, người đàn ông này từng chính miệng cam kết sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên chỉ ba ngày sau, anh bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc, rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Cho rằng hành vi này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, công ty đã nộp đơn khởi kiện hình sự, cáo buộc cựu nhân viên tội trộm cắp. Nếu bị kết tội, người đàn ông có thể đối mặt với mức án tối đa 540 ngày tù giam cùng khoản tiền phạt.

Tuy nhiên, sau quá trình xét xử kéo dài, Tòa án Santiago (Chile) đã đưa ra phán quyết khiến nhiều người bất ngờ. Theo nhận định của thẩm phán, hành vi của người đàn ông này được xác định là “nhận tiền không được ủy quyền”, nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp theo luật hình sự.

Tòa án cho rằng đây là tranh chấp dân sự, phát sinh từ sai sót của phía doanh nghiệp trong quá trình chuyển tiền. Do đó, công ty không thể sử dụng con đường hình sự để truy cứu trách nhiệm đối với người nhận tiền. Kết quả, tòa bác đơn kiện hình sự và tuyên công ty thua kiện trong vụ việc này.

Phía công ty sau đó bày tỏ không đồng tình với phán quyết, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý khác để cố gắng thu hồi khoản tiền chuyển nhầm.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, những trường hợp nhận được khoản tiền chuyển nhầm thường sẽ được xử lý theo quan hệ dân sự, trừ khi có đủ bằng chứng cho thấy người nhận cố ý gian lận ngay từ đầu.

Truyền thông quốc tế cũng nhắc lại một trường hợp gây xôn xao tại Đức: một giáo viên sau khi xin nghỉ ốm vào năm 2009 đã không quay lại làm việc, nhưng vẫn đều đặn nhận lương 48.000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 1,5 tỷ đồng) trong suốt 16 năm. Tổng số tiền người này nhận được lên tới khoảng 768.000 bảng Anh (tương đương hơn 24 tỷ đồng). Sai sót chỉ bị phát hiện trong một cuộc kiểm toán nội bộ vào năm 2024, khiến dư luận địa phương không khỏi bất ngờ.

Theo Toutiao