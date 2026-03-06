Thị trường tiền số hôm nay, 6-3: Động thái mới của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-03-2026 - 20:33 PM

Tập đoàn sở hữu sàn chứng khoán lớn nhất thế giới đã rót vốn vào sàn OKX nhằm thúc đẩy mảng cổ phiếu được số hóa và giao dịch trên công nghệ blockchain

Tối 6-3, thị trường tiền số đồng loạt giảm giá. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 3%, xuống khoảng 70.300 USD.

Giá nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống: Ethereum giảm gần 4%, còn 2.053 USD; BNB giảm hơn 3%, xuống 637 USD; XRP giảm gần 3%, còn 1,3 USD. Giảm mạnh nhất là Solana, hơn 5%, xuống khoảng 87,2 USD.

Theo Cointelegraph, đà giảm của thị trường cũng khiến dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ bị gián đoạn.

Dữ liệu từ SoSoValue ghi nhận các quỹ này bị rút ròng khoảng 228 triệu USD, chấm dứt chuỗi 3 ngày hút vốn trước đó với tổng giá trị khoảng 1,1 tỉ USD.

Tuy vậy, tính chung trong tuần, các quỹ ETF Bitcoin vẫn ghi nhận 917,3 triệu USD dòng tiền vào ròng. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn chảy vào đạt 3,58 tỉ USD, trong khi vốn rút ra khoảng 4,49 tỉ USD, khiến lượng rút ròng tăng lên khoảng 900 triệu USD.

Theo công ty phân tích dữ liệu CryptoQuant, việc giá Bitcoin tăng lên trên 73.000 USD trước đó nhiều khả năng chỉ là nhịp hồi ngắn hạn, chưa phải dấu hiệu của một chu kỳ tăng mới.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 70.320 USD Nguồn: OKX

Trên thị trường, một thông tin đáng chú ý khác là công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York chính thức đầu tư vào OKX với định giá 25 tỉ USD.

Cụ thể, theo Fortune, Intercontinental Exchange (ICE) – tập đoàn sở hữu New York Stock Exchange (NYSE) - đã rót vốn vào OKX nhằm thúc đẩy mảng cổ phiếu được số hóa và giao dịch trên công nghệ blockchain.

NYSE, sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, đang hợp tác với OKX để đưa cổ phiếu lên nền tảng blockchain. OKX được định giá khoảng 25 tỉ USD, qua đó củng cố vị thế là một trong những sàn giao dịch tiền số hàng đầu toàn cầu.

Nền tảng số hóa cổ phiếu của NYSE dự kiến cho phép giao dịch liên tục 24 giờ mỗi ngày, thanh toán gần như ngay lập tức và có thể nạp tiền bằng stablecoin.

Trước đó, ICE từng đầu tư khoảng 2 tỉ USD vào Polymarket, nhưng thương vụ đầu tư vào OKX lần này có quy mô lớn hơn nhiều.

Hiện OKX có hơn 50 triệu người dùng trên toàn cầu, quản lý khoảng 22,3 tỉ USD tài sản trên sàn và đang mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Nhiều chuyên gia cho rằng nền tảng này đang đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tài chính truyền thống với thị trường tiền số.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

