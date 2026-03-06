Không chỉ vàng, đây là các kênh đầu tư giúp người trẻ sinh lời tới 15%/năm chỉ với 100 triệu đồng

Có 100 triệu đồng nên đầu tư gì?

Với nhiều người trẻ mới bước vào thị trường lao động, một câu hỏi thường trực là: khi nguồn vốn còn hạn chế và thu nhập chưa cao, liệu có thể bắt đầu đầu tư để gia tăng tài sản hay không. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nếu chỉ chấp nhận mức rủi ro trung bình thì mục tiêu "nhân vốn nhanh" gần như khó đạt được.

Chia sẻ tại talkshow "Tài sản nào sẽ bùng nổ năm 2026?" của Vnexpress, ông Đoàn Việt Công – Quản lý Chương trình Tài chính tại Viện Nghiên cứu Quản trị Tài chính và Công nghệ Giáo dục, nhận định chân dung nhà đầu tư khá phổ biến hiện nay là những người trẻ mới đi làm: vốn đầu tư thường dưới 100 triệu đồng, chưa sở hữu các tài sản lớn như bất động sản, thu nhập còn ở mức vừa phải nhưng lại đặt kỳ vọng sinh lời nhanh từ thị trường.

Theo ông Công, các nhà đầu tư trẻ cần điều chỉnh lại kỳ vọng của mình. Khi chỉ chấp nhận mức rủi ro ở ngưỡng trung bình, mục tiêu gia tăng tài sản trong thời gian ngắn gần như khó đạt được.

Ông cho rằng với khẩu vị rủi ro ở mức vừa phải, khả năng "nhân vốn nhanh" là rất thấp, vì vậy điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải xác định lại mục tiêu và kỳ vọng lợi nhuận phù hợp với mức chấp nhận rủi ro của mình.

"Với danh mục có mức rủi ro trung bình, mức sinh lời khoảng 15%/năm đã được xem là khá cao", ông Công nói.

Dù vậy, theo chuyên gia, người trẻ vẫn sở hữu một lợi thế lớn mà nhiều nhà đầu tư khác không có: thời gian. Với quãng thời gian làm việc có thể kéo dài 30–40 năm, chiến lược tích lũy tài sản theo hướng dài hạn thường mang lại hiệu quả ổn định và bền vững hơn.

Ngay cả với số vốn khoảng 100 triệu đồng, người trẻ vẫn có thể bắt đầu hành trình đầu tư nếu biết phân bổ nguồn tiền hợp lý giữa các kênh tài sản.

Theo gợi ý của chuyên gia, với khoảng 100 triệu đồng, nhà đầu tư trẻ có thể xây dựng danh mục theo hướng cân bằng giữa dự phòng, tài sản phòng thủ và tài sản tăng trưởng.

Quỹ dự phòng: khoảng 20%

Khoảng 20 triệu đồng nên được dành làm quỹ dự phòng cho 3–6 tháng chi tiêu. Đây là "lớp đệm" tài chính giúp nhà đầu tư không phải bán tài sản khi gặp biến cố.

Vàng: 10–30% danh mục

Với khẩu vị rủi ro trung bình, 10–30% danh mục có thể phân bổ vào vàng. Theo ông Công, vàng vừa là tài sản hữu hình giúp nhà đầu tư cảm thấy an tâm khi tích lũy, vừa đóng vai trò cân bằng danh mục khi thị trường cổ phiếu biến động.

Cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ: 40–60%

Phần còn lại có thể đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, với những người bận rộn hoặc ít kinh nghiệm, chuyên gia khuyến nghị cân nhắc chứng chỉ quỹ vì không cần theo dõi thị trường thường xuyên và vẫn có thể đa dạng hóa danh mục ngay cả với số vốn nhỏ

Nhà đầu tư Việt phân bổ tài sản như thế nào?

Các khảo sát thị trường cho thấy danh mục đầu tư của người Việt vẫn mang đặc trưng khá thận trọng, với tỷ trọng lớn dành cho các tài sản an toàn hoặc hữu hình. Theo khảo sát của Thiên Việt Asset Management (TVAM), phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn tập trung tài sản vào tiền gửi ngân hàng, vàng và bất động sản. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh những năm gần đây, tỷ trọng giá trị vàng trong danh mục của nhiều nhà đầu tư đã tăng lên khoảng 18–20%.

Xu hướng này cũng được ghi nhận trong các khảo sát quốc tế. Báo cáo Wealth Expectancy Report của Standard Chartered cho biết 57% nhà đầu tư Việt Nam quan tâm hoặc đã đầu tư vào vàng nhằm bảo vệ giá trị tài sản trước lạm phát và biến động kinh tế.

Ở nhóm nhà đầu tư giàu, cấu trúc danh mục có sự đa dạng hơn nhưng vẫn thiên về tài sản hữu hình. Theo báo cáo The Wealth Report của Knight Frank, bất động sản chiếm khoảng 30–35% tổng tài sản của giới giàu tại Việt Nam, trong khi vàng và các tài sản trú ẩn thường chiếm khoảng 5–10% danh mục, tùy theo chu kỳ thị trường.

Khi thị trường vốn phát triển và các sản phẩm như chứng chỉ quỹ ngày càng phổ biến, danh mục đầu tư của người Việt có thể sẽ dần cân bằng hơn giữa tài sản phòng thủ như tiền mặt, vàng và tài sản tăng trưởng như cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư.

Với nhà đầu tư, thay vì quá tập trung vào việc "đánh bại" thị trường, nên chú trọng kỷ luật tài chính và tăng thu nhập cá nhân. Chỉ cần thu nhập tăng thêm mỗi năm cũng có thể tạo ra mức tích lũy đáng kể.

Nhà đầu tư cần xác định trước kịch bản rủi ro cho mỗi quyết định và tránh tâm lý tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Mục tiêu cuối cùng của đầu tư không chỉ là lợi nhuận mà còn là sự bền vững và trạng thái tài chính giúp nhà đầu tư duy trì cuộc sống ổn định trong dài hạn.

Phan Trang