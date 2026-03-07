Khách hàng MB chú ý: Các giao dịch chuyển khoản có thể bị gián đoạn vào cuối tuần

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi thông báo về kế hoạch nâng cấp hệ thống giao dịch nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng vận hành của hệ thống ngân hàng số.

Theo đó, quá trình nâng cấp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 00h00 đến 03h00 ngày 8/3/2026 (Chủ nhật). Trong thời gian này, một số dịch vụ ngân hàng có thể tạm thời bị gián đoạn hoặc hoạt động không ổn định.

Cụ thể, các giao dịch truy vấn số dư và chuyển khoản trên tài khoản thanh toán có thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các dịch vụ liên quan đến mở sổ tiết kiệm, tất toán sổ tiết kiệm hoặc giao dịch vay cũng có thể tạm ngừng trong thời gian hệ thống được nâng cấp.

Ngoài ra, nhiều kênh giao dịch phổ biến của ngân hàng như giao dịch thẻ ATM, ứng dụng Mobile Banking và nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp (Biz) cũng có thể bị gián đoạn tạm thời.

Các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, bao gồm hệ thống chuyển tiền nhanh IBFT và hệ thống thanh toán ACH, dự kiến cũng sẽ không thực hiện được trong khoảng thời gian này. Đồng thời, các giao dịch thanh toán trực tuyến (ECOM) và những kênh thanh toán có liên quan trực tiếp đến tài khoản cũng có thể bị ảnh hưởng.

Thông báo trên Fanpage MB

Việc nâng cấp hệ thống được các ngân hàng thực hiện định kỳ nhằm tăng cường độ ổn định, cải thiện hiệu suất và nâng cao mức độ an toàn cho các giao dịch tài chính của khách hàng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng số ngày càng tăng.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thực hiện các giao dịch quan trọng trước hoặc sau thời gian nâng cấp để tránh phát sinh gián đoạn.

MB đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng về sự bất tiện có thể xảy ra trong thời gian nâng cấp hệ thống và mong nhận được sự thông cảm từ phía người dùng.