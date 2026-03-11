Có 3,5 tỷ gửi ngân hàng: Có nên đánh đổi 24 triệu tiền lãi mỗi tháng để mua đất hoặc vàng?

Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thanh T. (Ninh Bình)

Tôi đang có 3,5 tỷ đồng nhàn rỗi, gửi ngân hàng mỗi tháng nhận khoảng 24 triệu đồng tiền lãi. Khoản tiền này khiến tôi khá yên tâm vì coi như có thêm một nguồn thu nhập ổn định, gần như không phải lo nghĩ gì.

Gia đình tôi hiện sống chủ yếu dựa vào hai nguồn thu nhập. Chồng tôi là bộ đội, lương khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng. Còn tôi kinh doanh tự do nên thu nhập không cố định, có tháng khoảng 30–40 triệu đồng, có tháng khá hơn một chút. Nếu tính trung bình, tổng thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 50–60 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền lãi ngân hàng.

Thời gian gần đây, theo dõi tin tức kinh tế thế giới, tôi thấy nhiều người nói lạm phát có thể tăng, giá cả nhiều thứ cũng có xu hướng đi lên. Vì vậy tôi bắt đầu băn khoăn: liệu giữ tiền trong ngân hàng có còn là lựa chọn hợp lý không.

Hiện tại, số tiền 3,5 tỷ đồng đang gửi tiết kiệm giúp gia đình tôi nhận khoảng 24 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Con số này tương đương một phần khá lớn thu nhập của cả gia đình, nên nếu rút ra để đầu tư vào kênh khác, tôi cũng thấy hơi tiếc.

Tuy nhiên, tôi cũng đang cân nhắc một phương án khác: mua đất. Quê tôi ở Ninh Bình (Nam Định cũ) và gần đây tôi để ý một số lô đất khu vực ven biển. Giá vẫn còn khá “mềm” so với nhiều nơi khác, nên tôi nghĩ nếu giữ lâu dài có thể tăng giá. Dù vậy, tôi lại lo nếu mua đất thì dòng tiền hàng tháng sẽ mất đi, không còn khoản lãi ổn định như khi gửi ngân hàng.

Một phương án khác tôi nghĩ đến là mua vàng để giữ giá trị tài sản trong bối cảnh lạm phát. Nhưng vàng lại có đặc điểm lên xuống thất thường, và cũng không tạo ra dòng tiền đều đặn như gửi tiết kiệm.

Vì vậy, tôi đang khá phân vân. Một bên là sự an toàn và ổn định của tiền gửi ngân hàng với 24 triệu đồng lãi mỗi tháng. Bên kia là khả năng tài sản tăng giá nếu chuyển sang đất hoặc vàng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dự đoán lạm phát có thể tăng.

Tôi không phải người đầu tư chuyên nghiệp, nên mỗi khi nghĩ đến việc chuyển toàn bộ 3,5 tỷ đồng sang một kênh khác, tôi lại thấy hơi lo. Nhưng nếu cứ giữ nguyên trong ngân hàng, đôi khi tôi cũng sợ rằng vài năm nữa giá trị đồng tiền sẽ giảm đi.