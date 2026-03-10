Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 2 thanh niên hack tài khoản Facebook để lừa đảo

10-03-2026 - 18:09 PM | Smart Money

Sau khi hack tài khoản Facebook, 2 nam thanh niên đã giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền

Ngày 10-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Hưng Đạo đang tạm giữ 2 đối tượng là Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị), để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo tài sản. Hiện, 2 đối tượng này đã được đưa về TP Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Tạm giữ 2 đối tượng hack Facebook lừa đảo tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Công an phường Hưng Đạo tạm giữ 2 Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu

Trước đó, Công an phường Hưng Đạo tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc bị một số đối tượng lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng tại tổ dân phố Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng.

Quá trình điều tra, Công an phường Hưng Đạo xác định 2 đối tượng gồm Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, nơi thường trú và trú tại thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) lừa đảo bằng hình thức hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook, rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng giao dịch chuyển tiền qua lại để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Theo Tr.Đức

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp bảo hiểm vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên

Một doanh nghiệp bảo hiểm vừa chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên Nổi bật

Phát hiện nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của 2 thanh niên SN 2006, 2007: Công an tiến hành truy vết, phá vụ lừa đảo tinh vi

Phát hiện nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của 2 thanh niên SN 2006, 2007: Công an tiến hành truy vết, phá vụ lừa đảo tinh vi Nổi bật

Xây dựng hạ tầng số cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Xây dựng hạ tầng số cho Trung tâm Tài chính quốc tế

16:13 , 10/03/2026
Công an cảnh báo khẩn đến học sinh, sinh viên có tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo khẩn đến học sinh, sinh viên có tài khoản ngân hàng

15:53 , 10/03/2026
Hà Nội: Người phụ nữ U50 mất gần nửa tỷ đồng vì 'chat sex' qua mạng

Hà Nội: Người phụ nữ U50 mất gần nửa tỷ đồng vì 'chat sex' qua mạng

14:25 , 10/03/2026
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý: 7 khoản chi được trừ và 6 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý: 7 khoản chi được trừ và 6 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

10:31 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên