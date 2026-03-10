Phát hiện nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của 2 thanh niên SN 2006, 2007: Công an tiến hành truy vết, phá vụ lừa đảo tinh vi

Trước đó, ngày 10/2/2026, Công an phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T, sinh năm 1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng về việc bị một số đối tượng lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng tại TDP Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, Hải Phòng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ thu thập các tài liệu chứng cứ xác định đối tượng.

Qua đó, Công an phường Hưng Đạo xác định 02 đối tượng gồm: Hồ Ngọc Trung (sinh năm 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (sinh năm 2006, nơi thường trú và trú tại Thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị); lừa đảo bằng hình thức hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook, rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng giao dịch chuyển tiền qua lại để tránh sự truy vết của cơ quan Công an.

Đến nay, Công an phường Hưng Đạo sự đã tạm giữ 02 đối tượng Hồ Ngọc Trung, Lê Thanh Sáu và đã đưa về thành phố Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hưng Đạo khuyến cáo người dân: Khi nhận được tin nhắn mượn tiền của bạn bè qua Messenger, đừng ngại gọi điện thoại kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chuyển tiền. Đồng thời tăng cường tính bảo mật trang thông tin cá nhân để phòng ngừa bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an thành phố Hải Phòng