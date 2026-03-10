Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xây dựng hạ tầng số cho Trung tâm Tài chính quốc tế

10-03-2026 - 16:13 PM | Smart Money

Khẩn trương xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Công nghệ thông tin là cấu phần quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế, cần khẩn trương triển khai thực hiện, không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thông báo kết luận nêu rõ, công nghệ thông tin là cấu phần quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế, cần khẩn trương triển khai thực hiện, không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện; tận dụng các hệ thống hiện có, kết hợp với đầu tư hệ thống mới hoặc mua của các nhà cung cấp quốc tế có uy tín.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thành lập Tổ công tác để xây dựng Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn thành việc xây dựng Đề án chậm nhất trong tháng 5 năm 2026.

Quyết định lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thống nhất, an toàn, đồng bộ, dùng chung giữa các cơ quan và theo đúng quy định của pháp luật.

Về thứ tự thực hiện: triển khai trước hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành của Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại 2 thành phố, triển khai các dịch vụ công, đăng ký thành viên, trang điện tử của Hội đồng điều hành. Về lâu dài, thực hiện đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng.


Theo Kiên Dương

VTV.vn

