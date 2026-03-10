Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc lĩnh 11 năm tù vì lừa bán ô tô đang thế chấp tại ngân hàng

10-03-2026 - 09:53 AM | Smart Money

Dù thế chấp xe ô tô cho ngân hàng TPBank, bị cáo Lê Anh Tuấn vẫn bán chiếc xe cho bên thứ 3 để lấy tiền ăn tiêu, trả nợ.

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo lĩnh 11 năm tù.

Theo cáo buộc, năm 2017, Lê Anh Tuấn làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (viết tắt là Công ty Ahihi).

Giữa năm 2018, Tuấn sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi vay Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) hơn 2 tỷ đồng với mục đích mua xe ô tô Mercedes Benz. Sau khi mua sắm được phương tiện, Tuấn sử dụng chiếc ô tô này đi lại nhưng đăng ký tài sản do ngân hàng quản lý.

Bị cáo Lê Anh Tuấn.

Tháng 7/2018, thông qua mạng xã hội, Tuấn thuê đối tượng không rõ lai lịch làm giả đăng ký xe ô tô Mercedes Benz nêu trên với giá 1 triệu đồng. Mục đích của bị cáo là dùng xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Thông qua người quen giới thiệu, Tuấn bán xe trên cho bà Trần Thị Thu H. (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), với giá 1,5 tỷ đồng.

Khi bán cho bà H., bị cáo Tuấn nói dối là xe đang cầm cố cho một người đàn ông và không cho bà H. biết ngân hàng cho vay tiền mua tài sản. Nhận tiền của bà H., bị cáo Tuấn nhanh chóng ăn tiêu hết, bỏ trốn vào TPHCM.

Ngân hàng TPBank sau này không thấy Tuấn trả tiền gốc, lãi hàng tháng nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện tài sản cầm cố đã bị bán cho bên thứ ba.

Ngày 12/5/2019, ngân hàng làm đơn tố giác tới cơ quan công an và sau đó thu hồi được tài sản bảo đảm. Cùng thời điểm, bà H. cũng tố cáo Lê Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Giữa năm 2025, bị cáo Tuấn ra đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình giải quyết vụ án, ngân hàng TPBank không yêu cầu gì, còn bà Trần Thị Thu H. yêu cầu Lê Anh Tuấn phải bồi thường khắc phục 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt.

Theo Hoàng An

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng tăng bảo mật trên thiết bị người dùng

Ngân hàng tăng bảo mật trên thiết bị người dùng Nổi bật

Trước ngày 20/4, người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để kinh doanh phải làm ngay điều này!

Trước ngày 20/4, người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... để kinh doanh phải làm ngay điều này! Nổi bật

Phát hiện nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của 2 thanh niên SN 2006, 2007: Công an tiến hành truy vết, phá vụ lừa đảo tinh vi

Phát hiện nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của 2 thanh niên SN 2006, 2007: Công an tiến hành truy vết, phá vụ lừa đảo tinh vi

09:40 , 10/03/2026
Hà Nội: Đối tượng truy nã tội cho vay lãi nặng ra đầu thú

Hà Nội: Đối tượng truy nã tội cho vay lãi nặng ra đầu thú

09:07 , 10/03/2026
Cảnh giác bẫy lừa đảo tinh vi khi giao dịch ngân hàng

Cảnh giác bẫy lừa đảo tinh vi khi giao dịch ngân hàng

21:12 , 09/03/2026
Chuyện lạ: Ngân hàng nhận thế chấp nhầm đất của người khác, buộc phải trả lại sổ đỏ

Chuyện lạ: Ngân hàng nhận thế chấp nhầm đất của người khác, buộc phải trả lại sổ đỏ

16:57 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên