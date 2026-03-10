Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo khẩn đến học sinh, sinh viên có tài khoản ngân hàng

10-03-2026 - 15:53 PM | Smart Money

Công an cảnh báo tình trạng tội phạm công nghệ cao lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường giả danh cơ quan pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế, hoặc dựng lên các kịch bản như lừa đảo tình cảm, giả mạo website tuyển du học sinh… để tiếp cận nạn nhân. Song song với đó, chúng đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram với những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “nhận tiền hộ”.

Sau khi dụ được người tham gia, các đối tượng yêu cầu mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp toàn bộ thông tin như thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP hoặc SIM điện thoại đăng ký tài khoản. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến hoặc rửa tiền.

Cơ quan Công an cho biết nhiều học sinh, sinh viên do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc hám lợi trước những lời mời gọi “kiếm tiền dễ dàng” đã vô tình tiếp tay cho tội phạm. Hành vi cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn hoặc bán lại cho người khác; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP hoặc SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Đồng thời, cần cảnh giác với các nhóm tuyển dụng việc làm online có nội dung liên quan đến “cho thuê tài khoản ngân hàng”.

Khi phát hiện các đối tượng thu mua tài khoản, lôi kéo mở tài khoản hoặc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đề nghị gia đình và các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên; đồng thời thông báo rộng rãi các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Các trường học được khuyến nghị đăng tải nội dung cảnh báo trên website, fanpage, bảng tin sinh viên hoặc trong các buổi sinh hoạt lớp, nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo mở tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

