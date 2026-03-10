Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Người phụ nữ U50 mất gần nửa tỷ đồng vì 'chat sex' qua mạng

10-03-2026 - 14:25 PM | Smart Money

Sau khi tham gia "chat sex" qua mạng, một người phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng đe dọa yêu cầu phải chuyển khoản 22 lần với tổng số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 9/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ việc một người phụ nữ 47 tuổi bị cưỡng đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng. Nạn nhân bị đe dọa nên đã phải chuyển khoản 22 lần với số tiền gần nửa tỷ đồng cho đối tượng.

Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị ghi nhận nhiều vụ việc nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc hình thức “chat sex” trên mạng xã hội. Không chỉ có các nam giới mà có cả trường hợp là nữ giới là nạn nhân bị các đối tượng đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần của bị hại.

Cụ thể, quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó các đối tượng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

