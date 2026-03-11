Theo biểu lãi suất trực tuyến, ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có mức lãi suất huy động tốt nhất hiện nay là MBV và PGBank với 7,2%/năm. Tiếp theo là Techcombank với 6,95%/năm, Bac A Bank với 6,85%/năm, VPBank (6,7%/năm), VIKKI Bank (6,6%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng PGBank hiện có mức lãi suất tốt với 7,1%/năm. Tiếp theo là Techcombank (6,85%/năm), VPBank (6,6%/năm), VIKKI Bank (6,5%/năm), Woori Bank (4,4%/năm)...

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhiều ngân hàng đang duy trì mức lãi suất tốt với 4,75%/năm như: VPBank, VIB, VCBNEO, TPBank, SAIGON Bank, PVCombank, PGBank, OCB...

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, lãi suất nhìn chung duy trì ở mức thấp và khá đồng đều. Vietcombank, BIDV và VietinBank đều áp dụng mức 0,1%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn.

Với tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm, 3 tháng 2,4%/năm, trong khi 6 và 9 tháng cùng ở mức 3,5%/năm. Các kỳ hạn dài hơn như 12 tháng và 24 tháng lần lượt đạt 5,2% và 5,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 3/2026?

Agribank có mức nhỉnh hơn ở một số kỳ hạn ngắn. Nhà băng này áp dụng 0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn, trong khi lãi suất 1 và 2 tháng là 2,4%/năm, 3 tháng 2,7%/năm, còn 6 và 9 tháng đạt 3,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tương tự các ngân hàng quốc doanh khác, ở mức 5,2-5,3%/năm.

Đầu tháng 3, một số ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa chào mời người dân gửi tiền online trong tháng 3/2026, kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất lên tới 7,9%/năm, cao hơn 2,1 điểm % so với thời điểm trước Tết Nguyên Đáng.

Cụ thể, khách hàng gửi số tiền dưới 599 triệu đồng, lãi suất 7,7%/năm; từ 599 triệu đồng đến 999 triệu đồng, lãi suất 7,8%/năm; trên 999 triệu đồng, lãi suất 7,9%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) lãi suất tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 3 tháng cũng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 7,5% năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cũng điều chỉnh một số mức sinh lời lãi suất tiền gửi online. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 6,1%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tung ra thị trường chứng chỉ tiền gửi online, lãi suất lên tới 7,5%/năm. Người gửi có thể chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, nhanh chóng rút vốn trên online.