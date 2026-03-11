Giá bạc: Ba lý do khiến xu hướng giảm sẽ tiếp tục?

Giá bạc tiếp tục phục hồi trong ngày thứ Ba (10/3), ngày tăng giá thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên kim loại quý này vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cản tâm lý quan trọng là 90 USD/oz khi chỉ khép lại phiên này ở mức 88,34 USD/oz. Mặc dù giá bạc vẫn duy trì đà phục hồi nhẹ trong sáng thứ Tư (11/3), song hiện nó vẫn quanh quẩn dưới ngưỡng 90 USD/oz.

Trong khi theo William Ebiefung, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy bong bóng bạc có thể đang xẹp xuống. Tác giả này cũng chỉ ra ba lý do tại sao xu hướng giảm của giá bạc có vẻ sẽ tiếp tục.

Sự bất ổn địa chính trị không bao giờ kéo dài mãi mãi

Hầu hết các nhà phân tích cho rằng đợt tăng giá bạc gần đây là do sự bất ổn địa chính trị, bất ổn kinh tế. Chẳng hạn như chính sách thuế quan thất thường của ông Trump, hay nỗi lo về tính độc lập của Fed đã đặt ra câu hỏi về vị thế của đồng đôla Mỹ như một loại tiền tệ dự trữ đáng tin cậy và khuyến khích các nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm các phương án lưu trữ giá trị thay thế. Kim loại quý có thể phù hợp với vai trò này vì sự khan hiếm và tầm quan trọng lịch sử của chúng như các tài sản tiền tệ.

Tuy nhiên theo William Ebiefung, việc đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những lý do này là rất rủi ro bởi, những vấn đề tưởng chừng như một cuộc khủng hoảng lớn hiện nay có thể nhanh chóng trở thành chuyện nhỏ.

Thuế quan của ông Trump là một ví dụ điển hình cho điều này. Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ các mức thuế quan đối dứng của ông Trump do ông đã vượt qua thẩm quyền khi áp đặt các mức thuế này. Mặc dù chính quyền của ông Trump đang cố gắng tái áp dụng thuế quan thông qua các biện pháp pháp lý khác, song phán quyết của tòa án đã làm giảm đáng kể cơ sở cho đợt tăng giá kim loại quý gần đây.

Một bằng chứng khác là bạc đã trải qua đợt giảm giá mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1987 sau khi ông Trump đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh là người lãnh đạo NHTW Mỹ nhiệm kỳ tới. Lý do là Warsh được xem là một lựa chọn khá diều hâu đối với một người luôn mong muốn lãi suất thấp hơn như ông Trump.

Những ví dụ trên cho thấy các luận điểm đầu tư phụ thuộc vào chính trị có thể nhanh chóng tan biến như thế nào.

Các nhà sản xuất công nghiệp đang thay thế bạc

Không giống như chính trị, cung và cầu công nghiệp có thể sẽ có tác động lâu dài hơn nhiều đến giá bạc. Những động lực này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì xảy ra ở Trung Quốc, một nhà sản xuất và tiêu dùng kim loại lớn. Mặc dù ban đầu có những lo ngại rằng Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu bạc do việc gia hạn chương trình cấp phép được công bố vào tháng 12, nhưng theo William Ebiefung, những lo ngại này dường như đã bị thổi phồng quá mức.

Bloomberg đưa tin rằng năm 2025, quốc gia châu Á này đã xuất khẩu lượng bạc lớn nhất trong 16 năm (5.100 tấn). Mặc dù chúng ta sẽ phải chờ dữ liệu năm 2026, nhưng các nhà xuất khẩu lớn khẳng định rằng không có sự thay đổi đáng kể nào trong xuất khẩu của họ kể từ khi các quy định mới được công bố vào tháng 10, vì vậy xu hướng hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục.

Trong khi đó, giá bạc cao đang gây áp lực lên người dùng công nghiệp. Theo Reuters, bạc đã trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào chi phí tăng cao của các tấm pin mặt trời. Trong bối cảnh đó, để hạn chế rủi ro, các nhà sản xuất đã bắt đầu chuyển sang các kim loại thay thế như đồng - một động thái có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí 15 tỷ USD cho ngành này.

Với gần 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ người dùng công nghiệp, xu hướng thay thế bạc có thể sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến giá kim loại này, rất lâu sau khi các yếu tố địa chính trị giảm dần.

Vết xe lịch sử

Đáng chú ý là theo William Ebiefung, dấu hiệu lớn nhất cho thấy đợt tăng giá bạc hiện tại sẽ không kéo dài lại đến từ lịch sử.

Theo đó, kim loại này đã trải qua các chu kỳ bùng nổ và suy thoái trong suốt lịch sử, gần đây nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi các nhà đầu tư đổ xô vào những tài sản được cho là an toàn sau lần hạ xếp hạng tín nhiệm đầu tiên ở Mỹ và cuộc khủng hoảng trái phiếu ở khu vực đồng euro.

Theo William Ebiefung, mặc dù những thách thức kinh tế vĩ mô đó có thể khiến người ta cảm thấy như ngày tận thế vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng sự hoảng loạn cũng sẽ lắng xuống và các nhà đầu tư đầu cơ đã rời khỏi thị trường. Mô hình tương tự đã xuất hiện ở các mặt hàng khác như dầu thô và coban.

Bởi vậy theo William Ebiefung, các nhà đầu tư đang sở hữu bạc hiện nay nên xem xét chốt lời trước khi xu hướng giảm hiện tại trở nên mạnh hơn.