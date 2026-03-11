Chiều tối 11/3: Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng so với mức cao điểm

Đóng cửa phiên 11/3, giá vàng trong nước duy trì xu hướng tăng nhẹ so với mức đóng cửa hôm qua, trong đó vàng miếng phổ biến tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng 0,2 - 1,1 triệu đồng/lương tùy thương hiệu.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng chốt phiên ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào cao hơn nhẹ ở mức 184,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 187,2 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua. Bảo Tín Mạnh Hải cũng chốt phiên vàng miếng tại 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 0,9 – 1,1 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá chốt phiên ở mức 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng giao dịch vàng nhẫn tại 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng tương tự. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên ở mức 183,5 – 186,5 triệu đồng/lượng, chỉ tăng nhẹ khoảng 0,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Như vậy, so với mức ghi nhận đầu giờ chiều, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh nhẹ.

Chốt phiên Thay đổi so với cuối phiên trước Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 183,9 186,9 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 PNJ 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 DoJi 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Bảo Tín Minh Châu 183,5 186,5 184,4 187,2 0,2 0,2 1,3 1,1 Bảo Tín Mạnh Hải 183,5 186,5 184,2 187,2 0,2 0,2 1,1 0,9

-----------------------------

Ghi nhận lúc 14h45 chiều 11/3, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, với mức tăng phổ biến 0,9 – 1,1 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn so với mức đóng cửa hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở cùng vùng giá này, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào bán cao hơn nhẹ, ở mức 184,2 – 187,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 0,9 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

14h45 Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 183,9 186,9 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 PNJ 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 DOJI 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Bảo Tín Minh Châu 184,2 187,2 184,2 187,2 0,9 0,9 1,1 1,1 Bảo Tín Mạnh Hải 184,2 187,2 184,2 187,4 0,9 0,9 1,1 1,1

--------------------------------------

Ghi nhận lúc 9h sáng 11/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng trở lại so với mức đóng cửa hôm qua, với mức tăng phổ biến khoảng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch vàng miếng ở mức 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào giá 184,2 – 187,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 183,9 – 186,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng, tăng 0,9 triệu đồng/lượng.

9h Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 183,9 186,9 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 PNJ 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 DOJI 184,2 187,2 184,2 187,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Bảo Tín Minh Châu 184,2 187,2 184,2 187,2 0,9 0,9 1,1 1,1 Bảo Tín Mạnh Hải 184,2 187,2 184,2 187,4 0,9 0,9 1,1 1,1

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 9h10 (giờ Việt Nam) đang dao động quanh mức 5.200 USD/ounce, tăng nhẹ so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 10/3.

--------------------------------------------

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 11/3, giá vàng trong nước đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch vàng miếng ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải chào giá 183,1 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng chào giá 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 182,8 185,8 183,1 186,1 PNJ 183,1 186,1 183,1 186,1 DOJI 183,1 186,1 183,1 186,1 Bảo Tín Minh Châu 183,3 186,3 183,1 186,1 Bảo Tín Mạnh Hải 183,3 186,3 183,1 186,3

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h50 (giờ Việt Nam) ở mức 5.191 USD/ounce, gần như đi ngang so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 10/3.

Giá vàng tăng mạnh vào ngày thứ Ba, do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường bất ổn liên quan đến cuộc chiến ở Iran và thời gian kéo dài của nó. Chỉ số đô la Mỹ giảm cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường kim loại quý.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc chiến chống Iran và có thể chấm dứt xung đột “rất sớm”, kiềm chế đà tăng giá dầu. Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại nói rằng cuộc chiến có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Cũng trong ngày 10/3, Ngoại trưởng Hegseth cho biết đây sẽ là ngày cuộc oanh tạc Iran dữ dội nhất từ trước đến nay. Tựu chung lại, cuộc chiến ở Iran vẫn rất khó lường. Ngay cả khi Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh, Iran vẫn đang phóng tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông – mặc dù với tốc độ giảm dần.

Theo giời phân tích, đà tăng của giá vàng duy trì trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bất ổn về cấu trúc hơn là lạm phát, nhưng phần lớn tác động từ cuộc chiến Iran có thể đã được phản ánh vào giá, và sự không chắc chắn lớn nhất đối với vàng hiện nay là tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Bản thân cú sốc Iran hầu như không ảnh hưởng đến giá cả ngoài mức tăng 300 đô la – mà nói thẳng ra thì mức tăng này rất nhỏ so với mức giá cơ sở 5.000 đô la – và nó cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Bởi vấn đề căng thẳng địa chính trị đó đã được phản ánh vào thị trường ở mức độ lớn.”, bà Rhona O’Connell - Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & châu Á tại StoneX, cho hay.