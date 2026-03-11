Loạt quỹ đầu tư đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu SHB

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SHB vừa công bố danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn đăng ký mua với quy mô hàng chục triệu cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố nghị quyết thông qua danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu, tương đương 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành, dành cho nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định ở mức 16.850 đồng/cổ phiếu, tính theo bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 27/11/2025 đến ngày 10/12/2025.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia cho thấy sự góp mặt của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư quen thuộc trên thị trường. Xét theo quy mô đăng ký mua, nhóm nhà đầu tư lớn gồm Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI với 62,5 triệu cổ phiếu; Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT với 29,96 triệu cổ phiếu; Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI với 25 triệu cổ phiếu; Hanoi Investments Holdings Limited đăng ký mua 17,5 triệu cổ phiếu; và Vietnam Enterprise Investments Limited dự kiến mua 16 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam và Quỹ Đầu tư HPP cùng đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu mỗi tổ chức. Danh sách còn có sự tham gia của một số quỹ đầu tư khác như Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity), KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Cùng với đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng cũng thông qua phương án sử dụng nguồn vốn dự kiến thu được khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ. Trong đó, 1.685 tỷ đồng được phân bổ để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định; 1.685 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho vay sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án.

