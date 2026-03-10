Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào, loạt cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh: STB và MBB tím trần, ACB, CTG, VCB hồi phục ấn tượng

10-03-2026 - 15:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Phiên 10/3 ghi nhận sự phục hồi đồng loạt của nhóm cổ phiếu ngân hàng sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Thanh khoản tại nhiều mã lớn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền bắt đáy đã quay trở lại, giúp toàn ngành lấy lại phần nào những gì đã mất trong phiên hôm qua.

Tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào, loạt cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh: STB và MBB tím trần, ACB, CTG, VCB hồi phục ấn tượng - Ảnh 1.

Sau phiên giảm sâu trước đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh trong phiên giao dịch 10/3, khi sắc xanh lan tỏa trên toàn ngành cùng thanh khoản duy trì ở mức cao. Kết phiên, toàn ngành ghi nhận toàn bộ 27 mã ngân hàng tăng giá với nhiều mã tăng hết biên độ.

Nổi bật nhất là NVB khi tăng 7,84%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng. STB tăng trần 6,91%, khớp lệnh hơn 21,1 triệu cổ phiếu, cho thấy lực cầu quay trở lại khá mạnh sau nhịp điều chỉnh trước đó. MBB cũng tăng trần với thanh khoản lên tới 37,8 triệu cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất toàn ngành.

Ở nhóm ngân hàng lớn, ACB tăng 6,68%, khớp lệnh hơn 23,1 triệu cổ phiếu. CTG tăng 5,57%, thanh khoản đạt gần 25 triệu cổ phiếu, trong khi VCB tăng 5,41%, khớp lệnh hơn 11,5 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu trụ đồng loạt phục hồi mạnh đã góp phần kéo nhịp tăng chung của nhóm ngân hàng.

Tiền bắt đáy ồ ạt đổ vào, loạt cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh: STB và MBB tím trần, ACB, CTG, VCB hồi phục ấn tượng - Ảnh 2.

Một số mã khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như BVB (+5,31%), SGB (+5,08%), HDB (+4,36%), BAB (+3,70%), TCB (+3,59%), VAB (+3,16%), ABB (+3,08%) và BID (+3,08%).

Trong đó, HDB ghi nhận thanh khoản khá cao với hơn 24,5 triệu cổ phiếu, nằm trong nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động nhất phiên. Thanh khoản cao trong phiên tăng điểm cho thấy dòng tiền bắt đáy đã quay trở lại mạnh mẽ tại cổ phiếu này.

Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng khá mạnh tại HDB với hơn 4,6 triệu cổ phiếu được mua vào, trong khi lượng bán ra chỉ khoảng 2,2 triệu cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 2,3 triệu cổ phiếu HDB trong phiên, tương đương giá trị 60 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ đà hồi phục của mã này.

Nhóm tăng quanh 2–3% gồm VIB (+2,88%), VPB (+2,82%), EIB (+2,43%), OCB (+2,40%) và VBB (+2,11%). Ngoài ra, các mã TPB (+1,91%), MSB (+1,85%), NAB (+1,57%), SSB (+1,23%), KLB (+1,16%), SHB (+1,05%) và LPB (+0,62%) cũng duy trì sắc xanh nhẹ.

Về giao dịch của khối ngoại, cùng với HDB, dòng vốn ngoại tiếp tục mua ròng đáng chú ý tại một số cổ phiếu lớn như CTG và ACB, góp phần hỗ trợ đà tăng của các mã này. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng tại một số cổ phiếu như STB, BID, VPB, EIB và SHB.

Sáng 9/3: Cổ phiếu ngân hàng giảm sàn la liệt, trắng bên mua

Mạnh Đức

