Sacombank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng năm 2026

Cụ thể, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến tăng 10,2%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng - một cột mốc có ý nghĩa về mặt vị thế và năng lực tài chính.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10,2%). Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.

Đây cũng được xem là các chỉ tiêu tăng trưởng thận trọng so với các năm, ưu tiên cân bằng giữa mục tiêu phát triển và đảm bảo an toàn hệ thống, đồng thời phản ánh chân thực những thách thức mà ngân hàng phải đối mặt trong giai đoạn vừa qua. Trước đó, kết thúc năm 2025, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2025, ghi nhận khoảng lỗ hơn 3.300 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dự phòng tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu tính trên cho vay khách hàng của ngân hàng này ở mức cao 6,41%.

Dù còn nhiều thách thức, kết thúc năm 2025 ngân hàng vẫn duy trì đà mở rộng quy mô: tổng tài sản cuối năm 2025 đạt 917.120 tỷ đồng (tăng 22,6%), tổng tín dụng đạt 626.392 tỷ đồng (tăng 16,1%), tổng huy động đạt 836.379 tỷ đồng (tăng 23,9%), và tỷ lệ CASA giữ ổn định ở mức hơn 15,0%.

Kế hoạch năm 2026 cho thấy Sacombank đang chuyển trọng tâm từ mục tiêu tăng trưởng quy mô sang củng cố chất lượng tài sản và năng lực quản trị. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng đến phát triển bền vững trung - dài hạn, đảm bảo lợi ích hài hòa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Theo kế hoạch, ngày 22/4 tới, các cổ đông STB sẽ tham dự Đại hội tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (số 17A Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).