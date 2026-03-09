Techcombank sẽ rót thêm 800 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty bảo hiểm nhân thọ

Số tiền góp thêm tối đa là 800 tỷ đồng, tương ứng với 80 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Techcom Life được Bộ Tài chính cấp giấy phép số 100/GP/KDBH về việc thành lập vào hồi tháng 7/2025. Công ty có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng do ông Chung Bá Phương làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Địa chỉ trụ sở chính tại Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Tháng 9/2025, TechcomLife chính thức được ra mắt và ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Techcombank. Theo đó, Techcombank sẽ trở thành Đại lý bảo hiểm tổ chức phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của Techcom Life.

Với phương châm "Khách hàng là trọng tâm", Techcom Life tập trung phát triển các giải pháp bảo vệ đơn giản, dễ tiếp cận, đồng thời tích hợp yếu tố đầu tư và chăm sóc sức khỏe để đáp ứng toàn diện và vượt trội nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Được biết, việc góp vốn thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Techcombank thông qua nhằm mở rộng hệ sinh thái của ngân hàng.

Theo phân tích từ Techcombank, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển. Cơ cấu Dân số Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dân số vàng với hơn 50% dân số thuộc độ tuổi lao động, là đối tượng trụ cột rất cần được bảo vệ. Tỷ lệ dân số đang được bảo vệ bởi Hợp đồng BHNT là tương đối thấp với 1,2% tỷ lệ phí BHNT trên GDP và 12,44 triệu hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm 31/12/2023.

Thu nhập hộ gia đình tăng trưởng tốt, nghiên cứu trong giai đoạn 5 năm 2017-2022 của Cimigo cho thấy tỷ lệ gia đình có thu nhập hàng tháng từ 500 - 999 USD tăng 67%, gia đình có thu nhập từ 1.000 USD tăng 378%. Với khả năng chi trả ngày càng tăng, kèm theo đó sự hiểu biết về các công cụ tài chính được nâng cao, BHNT sẽ là sản phẩm tiếp tục được đón nhận trong tương lai. Tỷ lệ phí BHNT trên GDP vẫn còn thấp (khoảng 1,2%), so với các quốc gia đang phát triển (2,9%). Tỷ lệ dự báo sẽ đạt 1,5% vào năm 2030 bởi Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, với những biến động của thị trường BHNT trong thời gian qua do những đứt gãy về cách phân phối và chất lượng tư vấn, thị trường mở ra cơ hội cho những công ty BHNT với định hướng số hoá trong tư vấn và dịch vụ sau bán hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả để tiếp tục phục vụ thế hệ khách hàng mới và mở rộng thị trường.



