Lần đầu tiên tổng thu nhập của một ngân hàng tư nhân vượt Vietcombank, BIDV tiến gần mốc lịch sử

Tổng thu nhập hoạt động – chỉ tiêu phản ánh toàn bộ nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng như thu nhập lãi thuần, dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán và các hoạt động khác – tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng thu nhập hoạt động của nhóm này đạt 737.478 tỷ đồng, tăng thêm 86.591 tỷ đồng, tương đương 13% so với năm 2024. Mức tăng này cho thấy nguồn thu của các ngân hàng vẫn duy trì đà mở rộng trong bối cảnh tín dụng phục hồi và các mảng dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực.

Nhóm dẫn đầu tiếp tục nới rộng quy mô nguồn thu

Xét về quy mô tuyệt đối, BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động lớn nhất hệ thống khi đạt 91.325 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 13% so với năm trước, tương ứng tăng thêm hơn 10.200 tỷ đồng. Với lợi thế là ngân hàng có quy mô tín dụng lớn nhất hệ thống và mạng lưới khách hàng doanh nghiệp rộng, BIDV duy trì vị trí dẫn đầu về nguồn thu và có thể đạt mốc 100.000 tỷ vào năm 2026 nếu tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Đứng thứ hai là "ông lớn" VietinBank với 87.295 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Dù tốc độ tăng trưởng không quá cao so với một số ngân hàng tư nhân, VietinBank vẫn giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu nhờ quy mô dư nợ lớn và nguồn thu ổn định từ tệp khách hàng truyền thống.

Ở vị trí thứ ba, VPBank ghi nhận 74.654 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 20%, tương ứng tăng thêm 12.399 tỷ đồng so với năm trước. Đây là một trong những ngân hàng có mức tăng tuyệt đối lớn nhất hệ thống trong năm 2025.

Với kết quả này, VPBank đã lần đầu tiên vượt Vietcombank về thu nhập hoạt động và chỉ sau BIDV và VietinBank.

Động lực chính cho sự gia tăng mạnh của tổng thu nhập hoạt động tại VPBank đến từ sự bứt phả của các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng tín dụng. Bên cạnh đó, VPBank cũng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính đa tầng, bao gồm ngân hàng mẹ, công ty chứng khoán VPBankS, công ty bảo hiểm OPES cùng các dịch vụ tài chính số. Việc mở rộng hệ sinh thái này giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, đồng thời giảm phụ thuộc quá lớn vào tín dụng truyền thống.

Ngay sau VPBank là Vietcombank với 72.358 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn so với một số ngân hàng khác, Vietcombank vẫn duy trì quy mô nguồn thu rất lớn nhờ cơ cấu thu nhập đa dạng và ổn định.

Một trong những ngân hàng có diễn biến đáng chú ý nhất trong nhóm dẫn đầu là MB. Trong năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt 67.693 tỷ đồng, tăng 22%, tương ứng tăng thêm hơn 12.280 tỷ đồng. Mức tăng này gần tương đương với VPBank và giúp MB tiếp tục thu hẹp khoảng cách với nhóm Big4. Đà tăng trưởng mạnh của MB phản ánh hiệu quả từ chiến lược đẩy mạnh ngân hàng số, bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái khách hàng.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, Techcombank ghi nhận 53.391 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Dù không tăng đột biến, mức tăng hai chữ số trên nền thu nhập lớn cho thấy ngân hàng vẫn duy trì được tốc độ mở rộng ổn định.

Một điểm sáng khác là HDBank, khi tổng thu nhập hoạt động đạt 42.687 tỷ đồng, tăng tới 25%, tương ứng tăng thêm 8.655 tỷ đồng so với năm 2024. Đây là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng quy mô lớn. Kết quả này cho thấy chiến lược tập trung vào tín dụng bán lẻ, nông nghiệp – nông thôn và hệ sinh thái khách hàng đặc thù tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngoài ra, thu nhập ngoài lãi của HDBank tăng gấp 2,5 lần và chiếm 18,6% tổng thu nhập,cho thấy cơ cấu nguồn thu tiếp tục được đa dạng hóa.

Ở nhóm tiếp theo, ACB ghi nhận 33.798 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước với mức tăng 1%. Điều này phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng của ngân hàng trong bối cảnh kiểm soát chặt chất lượng tài sản.

Trong khi đó, Sacombank đạt 32.057 tỷ đồng, tăng 12%, còn SHB đạt 28.588 tỷ đồng, tăng 21%. Đà tăng trưởng của Sacombank và SHB cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh khi ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng và các hoạt động dịch vụ.

Ở nhóm ngân hàng tầm trung và nhỏ, nhiều cái tên ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao. NamABank đạt 11.535 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 27% so với năm trước. Kienlongbank tăng 32%, trong khi VietABank tăng tới 42%.

Đặc biệt, ABBank là một trong những ngân hàng có mức tăng mạnh nhất khi tổng thu nhập hoạt động đạt 8.336 tỷ đồng, tăng tới 84% so với năm trước. Sự bứt phá này cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước.

Một trường hợp đáng chú ý khác là NCB. Ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 2.748 tỷ đồng, trong khi năm trước ghi nhận mức âm. Diễn biến này cho thấy tín hiệu tích cực của ngân hàng sau giai đoạn tái cơ cấu.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập hoạt động giảm so với năm trước. Eximbank giảm 15%, xuống còn 7.292 tỷ đồng. VIB giảm 3%, còn MSB giảm 1%. Dù mức giảm không quá lớn, diễn biến này cho thấy sự phân hóa trong tăng trưởng nguồn thu giữa các ngân hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.

Các ngân hàng tư nhân đang mở rộng mạnh mẽ các mảng kinh doanh bán lẻ, ngân hàng số và dịch vụ tài chính, qua đó được kỳ vọng sẽ dần thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng quốc doanh về quy mô nguồn thu.