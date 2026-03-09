Sáng 9/3: Cổ phiếu ngân hàng giảm sàn la liệt, trắng bên mua

Phiên giao dịch sáng 9/3 ghi nhận diễn biến tiêu cực trên toàn thị trường khi các chỉ số chính đồng loạt lao dốc mạnh dưới áp lực bán tháo trên diện rộng.

Tạm dừng lúc 10h30, VN-Index giảm mạnh 109,19 điểm, tương đương -6,56%, xuống còn 1.558,65 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 764,7 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 22.590 tỷ đồng, cho thấy hoạt động bán ra tăng vọt trong phiên sáng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm sâu 17,88 điểm, tương đương -7,05%, xuống 235,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 83,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.779 tỷ đồng.

Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 7,11 điểm, tương đương -5,60%, còn 119,74 điểm. Thanh khoản trên UPCoM đạt khoảng 60,6 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 1.030 tỷ đồng.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, áp lực bán tăng vọt cũng khiến nhiều mã giảm rất sâu. Ghi nhận lúc 10h30, toàn bộ 27 mã ngân hàng đều giảm giá, phản ánh tâm lý tiêu cực trước những ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, BID, CTG và VCB giảm hết biên độ và và dư bán hàng triệu đơn vị cho thấy áp lực bán xuất hiện đồng loạt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bên khối ngân hàng tư nhân, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng giảm sàn. TCB giảm 7,00%, khớp lệnh hơn 19,7 triệu cổ phiếu. VPB giảm 6,94% với khối lượng giao dịch 14 triệu cổ phiếu; trong khi MBB giảm 6,93% và ghi nhận thanh khoản rất cao với hơn 41,2 triệu cổ phiếu, dẫn đầu toàn ngành về khối lượng giao dịch.

Các mã giảm sàn còn có sự góp mặt của ACB (-6,87%), TPB (-6,82%), SHB (-6,82%), KLB (-6,83%) và EIB (-6,80%), VIB (-6,89%), MSB (-6,90%), HDB (-6,95%) và OCB (-6,73%), cho thấy áp lực điều chỉnh lan rộng toàn ngành.

Trên thị trường UPCoM, NVB giảm 8,85%, PGB giảm 9,02%, VBB giảm 9,80%. Đáng chú ý nhất là BVB khi giảm tới 12,50%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng trong phiên sáng.

Ở nhóm giảm nhẹ hơn, STB lùi 5,02%, ABB giảm 5,11%, LPB giảm 5,33% và SSB giảm 5,29%, song vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh chung của toàn bộ nhóm ngân hàng.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có động thái mua bán đan xen tại một số cổ phiếu. Khối ngoại mua ròng đáng chú ý tại TCB và STB, trong khi bán ròng tại nhiều mã lớn như VPB, HDB, EIB và TPB. Tuy nhiên, lực mua từ khối ngoại chưa đủ để cải thiện xu hướng giảm chung của toàn ngành.