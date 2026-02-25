Giám đốc Khối Dữ liệu Vietcombank vừa mua khớp lệnh cổ phiếu VCB, thành viên HĐQT cũng đăng ký mua

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dữ liệu của Vietcombank – đã mua 10.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh trong phiên giao dịch 23/2 nhằm mục đích đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/2, thị giá VCB dừng ở mức 66.400 đồng/cp. Ứớc tính Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã chi hơn 660 triệu đồng để thực hiện giao dịch.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VCB mà bà Phùng Nguyễn Hải Yến nắm giữ tăng lên 52.339 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,00063% vốn điều lệ của ngân hàng.

Trong một diễn biến liên quan, ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, cũng mới đăng ký mua 18.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 26/02 đến 26/03/2026. Trước giao dịch, ông Tuấn Anh chưa nắm giữ cổ phiếu VCB; sau khi hoàn tất, lượng cổ phần dự kiến sở hữu là 18.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,00022% vốn điều lệ của ngân hàng.