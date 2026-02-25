Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Khối Dữ liệu Vietcombank vừa mua khớp lệnh cổ phiếu VCB, thành viên HĐQT cũng đăng ký mua

25-02-2026 - 10:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, vừa mua vào 10.000 cổ phiếu VCB trong phiên 23/2, nâng lượng cổ phần nắm giữ lên hơn 52.000 đơn vị. Ông Nguyễn Tuấn Anh - một Thành viên HĐQT ngân hàng - cũng đăng ký mua 18.000 cổ phiếu trong thời gian tới.

Một lãnh đạo Vietcombank vừa mua khớp lệnh cổ phiếu VCB, thành viên HĐQT cũng đăng ký mua - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã: VCB) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dữ liệu của Vietcombank – đã mua 10.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh trong phiên giao dịch 23/2 nhằm mục đích đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/2, thị giá VCB dừng ở mức 66.400 đồng/cp. Ứớc tính Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã chi hơn 660 triệu đồng để thực hiện giao dịch.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VCB mà bà Phùng Nguyễn Hải Yến nắm giữ tăng lên 52.339 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,00063% vốn điều lệ của ngân hàng.

Trong một diễn biến liên quan, ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, cũng mới đăng ký mua 18.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian dự kiến từ ngày 26/02 đến 26/03/2026. Trước giao dịch, ông Tuấn Anh chưa nắm giữ cổ phiếu VCB; sau khi hoàn tất, lượng cổ phần dự kiến sở hữu là 18.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,00022% vốn điều lệ của ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng khai xuân ấn tượng: 25 mã tăng giá, BID và VCB gây chú ý

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 25/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trước ngày Vía Thần Tài

Sáng 25/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng trước ngày Vía Thần Tài Nổi bật

Bao nhiêu người dân Việt Nam có tiết kiệm gửi tại ngân hàng?

Bao nhiêu người dân Việt Nam có tiết kiệm gửi tại ngân hàng? Nổi bật

Lãi suất ngân hàng biến động

Lãi suất ngân hàng biến động

10:21 , 25/02/2026
Vàng, bạc "cháy" hàng

Vàng, bạc "cháy" hàng

09:50 , 25/02/2026
Tỷ giá USD tiếp tục tăng, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN hút về 30.000 tỷ

Tỷ giá USD tiếp tục tăng, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN hút về 30.000 tỷ

09:37 , 25/02/2026
Việt Nam xuất hiện Máy bán Vàng tự động: Đặt tại các điểm bán sau

Việt Nam xuất hiện Máy bán Vàng tự động: Đặt tại các điểm bán sau

09:30 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên