Lãi suất ngân hàng biến động

Lãi suất tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng và 6-60 tháng. Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến trả lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.

Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng tại LPBank tăng mạnh lên 6,8%/năm. Kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh lên 7%/năm...

Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi LPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.

LPBank hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng), trong khi lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên kỳ hạn 15-18 tháng lên đến 6,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.

Cùng với LPBank, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa tăng lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm.

Không chỉ có khối ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng có vốn nhà nước cũng điều chỉnh lãi suất. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Agribank đang được niêm yết cụ thể như sau: Kỳ hạn 1 tháng: 2,6%/năm. Kỳ hạn 3 tháng: 2,9%/năm. Kỳ hạn 6 - 11 tháng: 4,0%/năm.Kỳ hạn 12 tháng: 5,2%/năm. Kỳ hạn 24 - 36 tháng: 5,3%/năm.

Theo quy luật, ngay từ đầu năm, nhiều ngân hàng chủ động điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng ở một số kỳ hạn nhằm thu hút nguồn tiền gửi từ khu vực dân cư. Động thái này khiến dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội có xu hướng dịch chuyển trở lại kênh tiết kiệm, khi người dân ưu tiên lựa chọn phương án an toàn, ổn định thay vì các kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều biến động.

Ghi nhận 2 ngày làm việc đầu tiên của năm không khí giao dịch tại các ngân hàng khá nhộn nhịp. Đáng chú ý không chỉ tăng lãi suất, một số ngân hàng còn có các kế hoạch lì xì và tặng quà riêng biệt để tri ân khách hàng.

Chị Nguyễn Tú Anh (phường Yên Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có một quyển sổ đến ngày đáo hạn, cùng với một khoản tiền dư gần 150 triệu đồng, tôi sẽ gộp lại để làm một quyển sổ mới”. Tương tự, chị Trần Phương Anh ( phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết, nhiều người đầu tư mạnh vào vàng nhưng hiện giá vàng quá cao mà giữ tiền trong người không an toàn nên quyết định gửi tiết kiệm online vừa an toàn vừa sinh lời.

Huy động thiết lập mặt bằng mới

Lý giải về xu hướng tăng lãi suất ngay đầu năm, các chuyên gia từ Công ty chứng khoán MB (MBS) và Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, nhu cầu rút tiền mặt và thanh toán tăng cao dịp cận Tết đã tạo áp lực thanh khoản ngắn hạn. Bước sang năm 2026, khi nền kinh tế phục hồi, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất để đảm bảo nguồn vốn trung dài hạn.

Theo dự báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mặt bằng lãi suất huy động năm 2026 có thể tăng thêm 50-100 điểm cơ bản so với cuối năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn (ước khoảng 4% vào cuối năm 2025). Dù khoảng cách này có thể thu hẹp trong nửa đầu năm, nhưng rủi ro thanh khoản vẫn là yếu tố các nhà băng cần đề phòng.

Giới chuyên gia nhận định, sau Tết luôn là thời điểm vàng để huy động vốn. Việc tăng lãi suất kết hợp với gia tăng trải nghiệm khách hàng qua các sản phẩm số hóa, quà tặng là chiến lược dài hơi để các ngân hàng củng cố nền tảng vốn bền vững.

Về phía lãi suất cho vay, KBSV dự báo sẽ có xu hướng nhích lên trong nửa đầu năm 2026 để bảo toàn biên lợi nhuận (NIM) của ngân hàng, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng.

Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở” các chương trình khuyến mại, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân không nên chỉ nhìn vào con số lãi suất niêm yết. Yếu tố an toàn, uy tín thương hiệu, năng lực quản trị rủi ro và tính minh bạch của ngân hàng cần được đặt lên hàng đầu.