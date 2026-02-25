Việt Nam xuất hiện Máy bán Vàng tự động: Đặt tại các điểm bán sau

Hình ảnh người dân đến mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay. Ảnh: BTMC.

Mỗi năm, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), thị trường vàng trong nước lại bước vào "cao điểm" mua sắm. Quan niệm mua một ít vàng để cầu tài lộc, hanh thông làm ăn đã trở thành thói quen của nhiều gia đình, tiểu thương và giới kinh doanh. Từ sáng sớm, trước cửa các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội và TP.HCM thường xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài, chờ đến lượt giao dịch. Không ít nơi phải phát số thứ tự từ 4–5h sáng để tránh chen lấn.

Vì vậy, để giảm tải tình trạng xếp hàng chen lấn, năm nay, nhiều doanh nghiệp vàng đã chủ động thông tin nguồn cung vàng, số lượng vàng bán ra, thời điểm giao dịch vàng… đến người dân.

Thông tin trên fanpage chính thức, Bảo Tín Minh Châu cũng thông báo đã trang bị máy bán vàng tự động tại toàn bộ các cơ sở kinh doanh, giúp người dân giao dịch nhanh chóng, an toàn, thuận tiện hơn.

Ngoài ra, trong dịp vía Thần Tài năm nay, Bảo Tín Minh Châu chính thức đưa vào hoạt động điểm bán mới tại số 4 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời mở rộng diện tích cơ sở 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Hà Nội.

Các cơ sở kinh doanh khác của doanh nghiệp gồm: Số 15 và 29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, vào sáng 24/2 (hai ngày trước Vía Thần Tài), Bảo Tín Minh Châu ghi nhận đông đảo khách hàng đến mua vàng cầu may và trải nghiệm dịch vụ máy bán vàng tự động.

Theo dữ liệu từ Kitco, vào rạng sáng ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 5.144 USD/ounce, giảm mạnh tới 106 USD so với mức đỉnh 5.250 USD/ounce được thiết lập ngay trong phiên đêm trước đó.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) được niêm yết ở mức 18.180.000 đồng/lượng chiều mua vào và 18.480.000 đồng/lượng chiều bán ra, chênh lệch 300.000 đồng/lượng. Mức giá này cũng được áp dụng với sản phẩm quà mừng bản vị vàng 999.9.

Trong khi đó, vàng miếng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được BTMC giao dịch ở mức 18.160.000 đồng/lượng mua vào và 18.460.000 đồng/lượng bán ra, thấp hơn 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với vàng miếng VRTL, chênh lệch mua – bán duy trì 300.000 đồng/lượng.

Đối với dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24K), doanh nghiệp niêm yết 17.970.000 đồng/lượng mua vào và 18.370.000 đồng/lượng bán ra, biên độ chênh lệch 400.000 đồng/lượng. Cùng thương hiệu này nhưng hàm lượng 99.9 (24K), giá mua vào ở mức 17.950.000 đồng/lượng và bán ra 18.350.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nguyên liệu 999.9 (24K), giá mua vào được công bố ở mức 17.500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra được để ở trạng thái liên hệ trực tiếp.

Cũng theo thông tin trên báo chí, nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến nguồn cung vàng miếng và đặc biệt là các sản phẩm trọng lượng nhỏ như 0,5 chỉ, 1 chỉ chịu áp lực đáng kể.

Vì vậy các doanh nghiệp vàng đều phải tăng cường gia công, chuẩn bị hàng từ trước Tết nhưng vẫn có thời điểm rơi vào tình trạng "cháy hàng" cục bộ. Giá vàng trong ngày vía Thần Tài vì thế thường biến động mạnh, chênh lệch mua – bán bị nới rộng để giảm rủi ro cho doanh nghiệp trước sức mua dồn dập chỉ trong một ngày.



