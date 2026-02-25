Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 2/2026: Tiếp tục niêm yết kịch trần kỳ hạn ngắn, gửi 6 tháng hưởng lãi cao hơn 12 tháng

25-02-2026 - 07:36 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 2/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động theo hướng ưu tiên các khoản tiền gửi online dài hạn. Theo biểu lãi suất mới nhất, mức lãi suất cao nhất hiện đang tập trung ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và có sự chênh lệch nhất định giữa gửi tại quầy và gửi online, đặc biệt với các khoản tiền gửi giá trị lớn.

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 2/2026: Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên duy trì mức cao, gửi online tiếp tục nhỉnh hơn tại quầy - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm VPBank gửi tại quầy tháng 2/2026

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1–5 tháng hiện được VPBank áp dụng mức lãi suất kịch trần theo quy định là 4,75%/năm cho hầu hết các nhóm khách hàng, không phân biệt quy mô tiền gửi. Kỳ hạn rất ngắn từ 1–3 tuần được áp dụng mức lãi suất 0,40%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, mặt bằng lãi suất bắt đầu tăng rõ rệt. Cụ thể, với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng hoặc từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng đang được duy trì quanh mức 6,00%/năm. Trong khi đó, với các khoản tiền gửi lớn hơn từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng dao động khoảng 6,20–6,30%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Đối với nhóm kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 36 tháng, VPBank đang áp dụng mức lãi suất khoảng 6,10%/năm cho các khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, thấp hơn lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng, cho thấy ngân hàng đang ưu tiên huy động nguồn vốn ngắn hạn.

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 2/2026: Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên duy trì mức cao, gửi online tiếp tục nhỉnh hơn tại quầy - Ảnh 2.

Lãi suất tiết kiệm VPBank gửi online tháng 2/2026

Ở kênh gửi tiền online, mặt bằng lãi suất tiếp tục cao hơn so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn. Các khoản tiền gửi từ 1–5 tháng ở mức 4,75%/năm, tương tự tại quầy.

Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, sự chênh lệch bắt đầu rõ nét. Với các khoản tiền gửi dưới 3 tỷ đồng, lãi suất online từ 6 tháng đến 36 tháng đang được niêm yết quanh mức 6,20%/năm. Trong khi đó, với các khoản tiền gửi lớn từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng được nâng lên mức 6,40–6,50%/năm, cao hơn khoảng 0,2 điểm % so với gửi tại quầy cùng kỳ hạn.

Đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất online duy trì quanh mức 6,30%/năm cho nhóm khách hàng gửi từ 3 tỷ trở lên, tiếp tục cao hơn so với kênh tại quầy.

Như vậy, trong tháng 2/2026, mức lãi suất cao nhất tại VPBank hiện đạt khoảng 6,50%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online kỳ hạn từ 6–11 tháng với quy mô tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên. Mặt bằng lãi suất giữa hai kênh tiếp tục duy trì chênh lệch khoảng 0,1–0,2 điểm %, phản ánh xu hướng ngân hàng ưu tiên huy động vốn qua nền tảng số.

