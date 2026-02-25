Khai xuân khởi sắc: Từ tiếng cồng HOSE đến nhịp kết nối toàn cầu

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ ngày 24/2

Sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh với GDP đạt 8,02%, VN-Index tăng hơn 40% và thanh khoản bình quân trên 29.000 tỷ đồng/phiên, thị trường bước sang 2026 với tâm thế tự tin hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Vốn hóa cổ phiếu năm qua đã đạt gần 9.986 nghìn tỷ đồng, tương đương 86,7% GDP 2024; và năm 2026 phấn đấu quy mô đạt ít nhất 100% GDP.

Phiên giao dịch 24/2, thị trường đã phản ánh tinh thần của một phiên khai xuân đầy kỳ vọng. Bất chấp thị trường Mỹ giảm sâu trước đó, VN-Index đã bật tăng 7,48 điểm; thanh khoản riêng trên HOSE tăng tới 38% và đặc biệt khối ngoại đã quay lại mua ròng.

Trong phiên đánh cồng khai xuân, sắc xanh lan tỏa được nhiều nhà đầu tư xem như "điềm lành" cho một chu kỳ tích cực hơn, đặc biệt khi thị trường đang hướng tới nâng hạng và hoàn thiện hạ tầng theo chuẩn mực quốc tế.

Tại sự kiện, HOSE đã ra mắt bảng tên mới bằng đá hoa cương xanh cùng linh vật Bò tót Dakmin - biểu tượng cho tăng trưởng và niềm tin - càng làm rõ thông điệp về một giai đoạn phát triển sâu hơn, minh bạch hơn của thị trường vốn Việt Nam.

Vai trò doanh nghiệp tư nhân và nhịp cầu hội nhập

Trong phiên khai xuân khởi sắc, sự hiện diện của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được chú ý không chỉ là đại diện các doanh nghiệp niêm yết lớn như HDBank và Vietjet Air, mà còn là một gương mặt tiêu biểu cho tinh thần hội nhập chủ động của doanh nghiệp Việt.

Năm 2025, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có các chuyến thăm và làm việc tại New York Stock Exchange (NYSE) - nơi quản lý gần 29.000 tỷ USD vốn hóa - và London Stock Exchange (LSE) - trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô khoảng 34.000 tỷ USD. Tại đây, bà chia sẻ về sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam và trao đổi về các phương án niêm yết quốc tế, phát hành trái phiếu và mở rộng kênh huy động vốn dài hạn. Việc kết nối đồng thời với hai trung tâm tài chính lớn cho thấy tầm nhìn toàn cầu của doanh nghiệp Việt trong giai đoạn mới.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin (váy đen) chào mừng Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE

Một chi tiết thú vị, trong những phiên nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm và tham dự các nghi thức giao dịch tại NYSE và LSE, các chỉ số thị trường đều bật tăng, ghi nhận diễn biến tích cực. Và nay là với HOSE trong phiên khai xuân. Sự trùng hợp này được nhà đầu tư nhắc tới như một "điềm lành" đầu xuân theo cách cảm nhận quen thuộc của người Á Đông, gợi thêm niềm tin vào một năm mới thuận lợi.

Nữ tỷ phú thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn trong phiên chỉ số FTSE 100 lập đỉnh mới

Ngay sau lễ đánh cồng tại HOSE, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh, cùng lãnh đạo các ban ngành đã đến thăm và chúc Tết tại các doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn dắt. Lãnh đạo Bộ ghi nhận giá trị của mô hình kinh tế tư nhân đa ngành có tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và năng lực tổ chức thực thi theo chuẩn mực quốc tế; đồng thời đánh giá cao khả năng thích ứng linh hoạt và những đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBCK xông đất HDBank Xuân Bính Ngọ

Sự đồng hành của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp ngay trong những ngày đầu năm cho thấy một sự gắn kết trong mục tiêu chung: mở rộng thị trường vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng được ghi nhận tích cực trên bản đồ đầu tư quốc tế.

"Điềm lành" của phiên giao dịch 24/2 vì vậy không chỉ nằm ở sắc xanh của chỉ số, mà còn ở nền tảng vĩ mô ổn định, ở định hướng nâng hạng rõ ràng và ở nhịp kết nối giữa thị trường trong nước với New York, London. Từ tiếng cồng khai xuân tại HOSE đến những cuộc gặp gỡ tại các sàn giao dịch hàng đầu thế giới, hành trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước sang một nhịp phát triển mới: tự tin, chuẩn mực và gắn chặt hơn với dòng chảy vốn toàn cầu.