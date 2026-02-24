Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 2/2026: Gửi online tiếp tục vượt trội tại quầy, kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm Techcombank gửi online tháng 2/2026

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến (Phát Lộc Online), các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tháng đang được áp dụng mức lãi suất khoảng 4,15%/năm đối với khách hàng thường. Kỳ hạn 2 tháng tiếp tục duy trì quanh mức 4,15%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được niêm yết mức cao hơn, khoảng 4,45%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất tiền gửi online từ 6 tháng đã tăng mạnh lên khoảng 5,65%/năm và được duy trì ổn định cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Đây là nhóm kỳ hạn ghi nhận mức chênh lệch lớn nhất so với gửi tại quầy.

Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, Techcombank áp dụng mức lãi suất khoảng 5,75%/năm đối với khách hàng thường. Với các gói tiền gửi có số dư lớn hoặc thuộc nhóm khách hàng ưu tiên, mức lãi suất có thể đạt khoảng 5,80–5,90%/năm ở nhiều kỳ hạn như 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng hay 18 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn như 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng, lãi suất tiết kiệm online vẫn được duy trì quanh mức 5,75%/năm đối với khách hàng thường và có thể lên tới gần 5,90%/năm với nhóm khách hàng ưu tiên. Điều này cho thấy Techcombank tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất dài hạn trên kênh số, đồng thời khuyến khích khách hàng chuyển dịch sang giao dịch trực tuyến.

Biểu lãi suất Tiền gửi Phát lộc online Techcombank tháng 2/2026

Lãi suất tiết kiệm Techcombank gửi tại quầy tháng 2/2026

Trong khi đó, biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng thường đang thấp hơn đáng kể so với kênh online. Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng và 2 tháng được áp dụng mức lãi suất khoảng 3,55%/năm. Các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết quanh mức 3,85–3,95%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung bình từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy đang dao động quanh mức 4,95%/năm. Đây là mức thấp hơn khoảng 0,7 điểm % so với lãi suất online cùng kỳ hạn, cho thấy sự chênh lệch ngày càng rõ giữa hai kênh huy động vốn của ngân hàng.

Đối với các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, Techcombank áp dụng mức lãi suất khoảng 5,05%/năm cho khách hàng thường. Các kỳ hạn từ 13 tháng đến 18 tháng được duy trì quanh vùng 5,05–5,15%/năm. Ở nhóm kỳ hạn dài hơn như 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, lãi suất tại quầy đang được niêm yết mức cao nhất khoảng 5,15%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức gần 5,75–5,90%/năm của kênh online.

Biểu lãi suất Tiền gửi Phát lộc tại quầy Techcombank tháng 2/2026

Nhìn chung, biểu lãi suất tháng 2/2026 cho thấy Techcombank tiếp tục duy trì chiến lược ưu tiên huy động vốn qua kênh số. Chênh lệch lãi suất giữa gửi online và gửi tại quầy hiện dao động từ khoảng 0,6 đến 0,8 điểm % ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt rõ nét ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Mức lãi suất cao nhất tại Techcombank hiện thuộc về các khoản tiền gửi online dành cho khách hàng ưu tiên, đạt khoảng 5,8–5,9%/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong khi đó, mức cao nhất tại quầy dành cho khách hàng thường vẫn quanh vùng 5,15%/năm.