Người dân đội mưa xếp hàng chờ mua vàng trước ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Năm nay, ngày này rơi vào thứ Năm, ngày 26-2-2026 dương lịch.

Người dân đội mưa xếp hàng chờ đến lượt mua vàng

Trong ngày giá vàng bán ra trên 18,4 triệu đồng/chỉ, thị trường giao dịch vẫn rất tấp nập. Khảo sát thị trường ngày 24-2 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán) tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều người dân xếp hàng dưới mưa, chờ 2–3 tiếng trước cửa tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu để chờ giao dịch.

Tiệm vàng mở bán không giới hạn

Bảo Tín Minh Châu thông tin, doanh nghiệp bán vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng, nếu mua từ 1 lượng trở lại có thể nhận vàng ngay. Với đơn hàng trên 1 lượng, khách sẽ được hẹn giao vào tháng 3-2026.

Chị Minh Hằng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết tranh thủ mua vàng sớm để tránh tình trạng phải xếp hàng chờ quá lâu trong ngày vía Thần Tài và hy vọng mua được với mức giá tốt.

Ghi nhận tại cửa hàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, đơn vị này cũng bán ra vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng.

Đại diện Phú Quý cho hay, những ngày cận vía Thần Tài, doanh nghiệp luôn chuẩn bị lượng vàng, bạc nhất định để phục vụ nhu cầu tăng đột biến. Thay vì tập trung sản phẩm khối lượng lớn như 5 chỉ hoặc 1 lượng, cửa hàng ưu tiên sản xuất loại 0,5–1 chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua lấy may của người dân.

Với các sản phẩm bạc như Ngân Mã Chiêu Tài, Bạch Mã Phi Thiên, Phú Quý có số lượng nhất định để bán ra ngay trong ngày. Theo đại diện doanh nghiệp, tình trạng "cháy hàng" trong ngày vía Thần Tài từng xảy ra ở các năm trước do nhu cầu tăng cao.

Theo ghi nhận, các sản phẩm được ưa chuộng nhất vẫn là nhẫn tròn trơn 0,5–2 chỉ và vàng in hình linh vật năm.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), mua vàng, bạc ngày Thần Tài là một nét văn hóa, thể hiện khát vọng khởi đầu thuận lợi. Trong bối cảnh nguồn cung có thể khan hiếm cục bộ và cầu tăng tập trung, giá thường phản ứng nhanh và mạnh hơn bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhìn nhận phong tục này trong sự hài hòa.

Với người mua cầu may, giá trị tinh thần quan trọng hơn biến động ngắn hạn; sản phẩm nhỏ, phù hợp ngân sách là lựa chọn hợp lý.

Với nhà đầu tư, cao điểm thanh khoản không đồng nghĩa với cơ hội lợi nhuận vượt trội, bởi chênh lệch mua - bán có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận thực tế.

Nhiều người sẵn sàng đứng dưới mưa hàng tiếng đồng hồ để chờ tới lượt mua



