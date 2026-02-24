Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Tết: Giá đô la, lãi suất qua đêm liên ngân hàng cùng tăng mạnh

24-02-2026 - 16:13 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất VND qua đêm liên ngân hàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản qua kênh thị trường mở. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD đồng loạt đi lên ở cả liên ngân hàng và thị trường tự do.

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 23/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.051 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.849 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.253 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.120 VND/USD, tăng mạnh 140 đồng so với phiên 13/02. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh 400 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.600 VND/USD và 26.650 VND/USD.

Đối với thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên trước kỳ nghỉ lễ. Trong đó, lãi suất qua đêm (kỳ hạn chính chiếm trên 90% khối lượng giao dịch) tăng 0,80 điểm phần trăm, lên 6,60%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20 điểm phần trăm, xuống 6,10%/năm.

Về nghiệp vụ thị trường mở, trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 3.774 tỷ đồng, gồm 1.104 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 2.670 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; kỳ hạn 7 ngày không có khối lượng trúng thầu. Trong ngày có 13.899 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên 23/02, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 10.125 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về mức 472.772 tỷ đồng.

Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 24/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn có "diễn biến lạ" ngay sát ngày Vía Thần Tài

Chiều 24/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn có "diễn biến lạ" ngay sát ngày Vía Thần Tài Nổi bật

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam lãi gần 3.000 tỷ trong tháng 1, dư nợ giảm 0,8%

Ngân hàng lớn nhất Việt Nam lãi gần 3.000 tỷ trong tháng 1, dư nợ giảm 0,8% Nổi bật

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên

14:13 , 24/02/2026
Cảnh tượng khó tin lúc 3h sáng trên phố Cầu Giấy trước ngày Vía Thần tài

Cảnh tượng khó tin lúc 3h sáng trên phố Cầu Giấy trước ngày Vía Thần tài

13:53 , 24/02/2026
Truy tố 2 mẹ con Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng

Truy tố 2 mẹ con Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng

13:40 , 24/02/2026
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng Chủ tịch Vietcombank, Agribank và nhiều nhân sự ngành Ngân hàng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng Chủ tịch Vietcombank, Agribank và nhiều nhân sự ngành Ngân hàng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

10:48 , 24/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên