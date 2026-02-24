Sau Tết: Giá đô la, lãi suất qua đêm liên ngân hàng cùng tăng mạnh

Trên thị trường ngoại tệ, trong phiên giao dịch ngày 23/02, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng nhẹ tỷ giá trung tâm sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.051 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.849 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.253 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.120 VND/USD, tăng mạnh 140 đồng so với phiên 13/02. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh 400 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.600 VND/USD và 26.650 VND/USD.

Đối với thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên trước kỳ nghỉ lễ. Trong đó, lãi suất qua đêm (kỳ hạn chính chiếm trên 90% khối lượng giao dịch) tăng 0,80 điểm phần trăm, lên 6,60%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,20 điểm phần trăm, xuống 6,10%/năm.

Về nghiệp vụ thị trường mở, trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 4.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt khoảng 3.774 tỷ đồng, gồm 1.104 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày và 2.670 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; kỳ hạn 7 ngày không có khối lượng trúng thầu. Trong ngày có 13.899 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên 23/02, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 10.125 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về mức 472.772 tỷ đồng.