Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026
Dù đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu trong thời gian tới, MBS cho rằng tỷ giá USD/VND năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều áp lực.
Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MBS cho biết nhờ đà giảm mạnh của đồng USD, tỷ giá USD/VND trong nước đã đồng loạt giảm ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do.
Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đến cuối tháng 1 giảm 0,9% so với đầu tháng về mức 26.025 VND/USD – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 0,2% so với đầu năm về mức 25.074 VND/USD; trong khi tỷ giá tự do giảm mạnh 2,6% so với đầu năm, hiện ở mức 26.225 VND/USD.
MBS cho rằng yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD. Theo đó, yếu tố này được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước.
Chỉ số sức mạnh USD (DXY) được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP) và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.
Ở chiều ngược lại, nhóm phân tích chỉ ra ba yếu tố chính đang tạo áp lực lên tỷ giá trong năm 2026.
Thứ nhất, mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.
Thứ hai, nhóm phân tích cho rằng nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.
Thứ ba, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5,000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.
"Cân bằng giữa các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%", chuyên gia MBS nhận định.
Làn sóng bán tháo tài sản Mỹ khiến DXY rơi về gần mức đáy 4 năm
Đà giảm của đồng USD diễn ra trong bối cảnh bất ổn địa chính trị khi vào ngày 17/1, Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế đối với 8 quốc gia châu Âu kể từ đầu tháng 2. Dù lời đe dọa này đã được rút lại sau khi Mỹ và NATO đạt được thỏa thuận liên quan tới đảo Greenland, đồng USD vẫn tiếp tục chịu sức ép sau động thái "rate check" gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh NewYork đã làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp để can thiệp vào thị trường tiền tệ, nhằm ngăn đà giảm giá của đồng Yên. "Rate check" là một cách thăm dò khi Fed hỏi các nhà môi giới và ngân hàng về mức tỷ giá mà họ có thể thực hiện nếu Fed quyết định mua hoặc bán ngoại tệ.
Ngoài ra, đà mất giá của USD càng tăng tốc sau phát biểu của Tổng thống Trump khi khẳng định giá trị của Đồng bạc xanh là "rất tốt". Theo đó, phát biểu này được giới giao dịch coi là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng chấp nhận sự suy yếu của USD.
Những yếu tố trên đã thúc đẩy các hoạt động bán tháo USD mạnh hơn trong nửa cuối tháng. Do đó, mặc dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1,đồng USD đến cuối tháng 1 vẫn giảm về gần mức đáy 4 năm tại 96,19 (-2.1% so với đầu năm). Về lộ trình lãi suất trong năm nay, Fed dự kiến ít nhất đến tháng 6 mới cân nhắc bước đi tiếp theo.
