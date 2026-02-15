Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026

Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MBS cho biết nhờ đà giảm mạnh của đồng USD, tỷ giá USD/VND trong nước đã đồng loạt giảm ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do.

Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đến cuối tháng 1 giảm 0,9% so với đầu tháng về mức 26.025 VND/USD – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 0,2% so với đầu năm về mức 25.074 VND/USD; trong khi tỷ giá tự do giảm mạnh 2,6% so với đầu năm, hiện ở mức 26.225 VND/USD.

MBS cho rằng yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD. Theo đó, yếu tố này được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước.

Chỉ số sức mạnh USD (DXY) được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như yen Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP) và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, nhóm phân tích chỉ ra ba yếu tố chính đang tạo áp lực lên tỷ giá trong năm 2026.

Thứ nhất, mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Thứ hai, nhóm phân tích cho rằng nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Thứ ba, giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5,000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

"Cân bằng giữa các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%", chuyên gia MBS nhận định.

