Kiều hối về mạnh những ngày cận Tết

Mùa Tết - mùa cao điểm kiều hối trong năm, những khoản tiền được bà con người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài gửi về cho thân nhân ở trong nước, tiếp tục tăng mạnh trên cả kênh online lẫn chia trả trực tiếp tại nhà.

Ngày làm việc cuối năm tại các công ty kiều hối có thị phần lớn nhất thị trường, các lệnh chuyển tiền vẫn liên tục được xử lý. Mùa Tết này, doanh số kiều hối chuyển về tăng so với năm trước từ 7 - 10%, từ tất cả các thị trường. Số tiền bình quân khoảng 700 - 1.000 USD/một món.

Thống kê của các công ty kiều hối, khoảng 70 - 80% kiều hối chuyển về qua kênh online. Còn 20 - 30% lượng kiều hối là được chi trả trực tiếp tại nhà. Dù qua kênh online, tiền gần như ngay lập tức được chuyển vào tài khoản người nhận, nhưng trong mùa Tết lượng chi trả tại nhà lại tăng mạnh hơn, có thời điểm gấp 2 - 3 lần so với ngày thường

TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là thị trường nhận kiều hối lớn nhất cả nước, khi trong năm 2025, lần đầu tiên vượt doanh số 10 tỷ USD khi đạt 10,34 tỷ USD. Trong đó, kiều hối chuyển về từ thị trường châu Á chiếm gần 49%, tiếp theo là châu Mỹ, trên 30%. Riêng mùa Tết này, cũng bắt đầu ghi nhận doanh số tăng từ một số thị trường mới so với mọi năm như Đông Âu hay Arab Saudi.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực II cho biết: "Nguồn kiều hối này được người dân nhận kiều hối, người thụ hưởng sử dụng trong chi tiêu, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cùng với dịp cuối năm nó tạo ra hiệu ứng và hiệu quả rất tích cực. Về mặt bản chất, kiều hối sử dụng vào lĩnh vực nào cũng có tác dụng tích cực đối với phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế".

Dù chịu tác động từ biến động tỷ giá và một số thay đổi chính sách ở nước ngoài, như việc Mỹ bắt đầu đánh thuế lên kiều hối, kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn được dự báo tiếp tục tăng trưởng 5 - 7% trong 2026 này.

Việc chi trả tại nhà sẽ được thực hiện đến hết ngày mai (14/2), để tấm lòng từ những người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài, sẽ kịp góp thêm không khí xuân cho nhiều gia đình mùa Tết này.