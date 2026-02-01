Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối ngày 13/2, giá vàng đảo chiều tăng mạnh

14-02-2026 - 01:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Tối ngày 13/2, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh và vượt mốc 5.000 USD/ounce.

Kim loại quý màu vàng có thời điểm đạt 5.034 USD/ounce, tăng khoảng 145 USD so với mức thấp nhất trong 24 tiếng đồng hồ.

Theo Kitco News, thị trường vàng đang ghi nhận động lực phục hồi nhất định và kiểm định lại vùng kháng cự quanh mức 5.000 USD/ounce khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1, sau mức tăng 0,3% của tháng 12, theo thông báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Ba. Mức lạm phát này thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của giới kinh tế, vốn dự báo CPI sẽ tăng 0,3%.

Tuy nhiên, lạm phát so với cùng kỳ năm trước đạt 2,4%, giảm mạnh so với mức 2,7% ghi nhận trong tháng 12. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát 12 tháng sẽ ở mức 2,5%.

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát cơ bản, loại trừ các yếu tố biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng không có dấu hiệu tăng tốc, cho thấy áp lực giá cả chưa lan rộng và ăn sâu vào nền kinh tế. CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 1, sau mức tăng 0,2% của tháng 12, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Lạm phát cơ bản tính theo năm đạt 2,5% trong tháng 1, không thay đổi so với mức của tháng 12.

Thị trường vàng lập tức đã nhận được lực mua nhẹ trong phản ứng ban đầu trước các số liệu lạm phát mới nhất.

Thanh Anh

