Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao một ngân hàng lớn thông báo tạm ngừng cho vay dự án bất động sản?

13-02-2026 - 17:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng thương mại nhà nước vừa thông báo tạm ngưng cho vay mới các dự án bất động sản.

Theo thông báo của ngân hàng này, các chi nhánh sẽ tạm dừng trình trụ sở chính tiếp cận mới đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp kể từ ngày 11-2, cho đến khi có thông báo khác.

Việc tạm dừng cho vay mới dự án bất động sản được lý giải do căn cứ dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản tới thời điểm hiện tại và nhu cầu giải ngân của các chi nhánh đối với dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Đồng thời, ngân hàng này cũng căn cứ chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 13-2, trong thông tin mới nhất, ngân hàng thương mại nhà nước này nêu rõ sẽ thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chỉ đạo.

"Đối với tín dụng bất động sản, ngân hàng sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" – thông báo mới nhất của ngân hàng nêu rõ.

Ngân hàng tạm ngừng cho vay bất động sản và ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản 2026 - Ảnh 2.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh gần đây

Hồi đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trong đó có yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, nhằm tránh tăng "nóng" sớm.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng yêu cầu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bất động sản không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng đó so với cuối năm 2025. Nghĩa là, nếu ngân hàng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chung 13% thì dư nợ cho vay bất động sản cũng chỉ được tăng tối đa 13% so với cuối năm 2025.

Thực tế, ngay trong tháng 1-2026, không ít ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay và "đụng trần" sớm đối với chỉ tiêu tăng tín dụng bất động sản.

Một lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước khác chia sẻ ngân hàng ông cũng đang "đau đầu" khi nhu cầu vay vốn cho các lĩnh vực cao, trong đó có bất động sản nhưng phải cân nhắc để kiểm soát và chờ hạn mức tín dụng mới.

Năm 2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 19%, đạt dư nợ 18,58 triệu tỉ đồng, trong đó riêng với dư nợ kinh doanh bất động sản, theo số liệu của Bộ Xây dựng, đạt khoảng 2 triệu tỉ đồng.

Liên quan tới cho vay bất động sản, mới đây một loạt ngân hàng trong đó có các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, VietinBank… cũng điều chỉnh tăng khá cao lãi suất cho vay mới lên xấp xỉ 13%-14%/năm sau ưu đãi.

Theo các ngân hàng, việc tăng lãi suất cho vay với lĩnh vực bất động sản nhằm nắn dòng tín dụng và ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng vốn cho khách cá nhân vay mua nhà để ở; khách doanh nghiệp vay đầu tư dự án nhà ở xã hội… vẫn được nhiều ngân hàng ưu tiên trong năm 2026.


Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 13/2: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 13/2: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng Nổi bật

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng, NHNN hút ròng thanh khoản

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng, NHNN hút ròng thanh khoản Nổi bật

BIDV lên tiếng chính thức về vấn đề cho vay bất động sản

BIDV lên tiếng chính thức về vấn đề cho vay bất động sản

17:03 , 13/02/2026
Mùa Tết nhẹ chi tiêu với hệ sinh thái ưu đãi thẻ tín dụng VPBank

Mùa Tết nhẹ chi tiêu với hệ sinh thái ưu đãi thẻ tín dụng VPBank

15:30 , 13/02/2026
Từ 1-3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ 1-3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

11:17 , 13/02/2026
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Quản trị niềm tin là chìa khóa ổn định tỷ giá và lãi suất năm 2026

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Quản trị niềm tin là chìa khóa ổn định tỷ giá và lãi suất năm 2026

10:47 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên