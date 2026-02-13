Vì sao một ngân hàng lớn thông báo tạm ngừng cho vay dự án bất động sản?

Theo thông báo của ngân hàng này, các chi nhánh sẽ tạm dừng trình trụ sở chính tiếp cận mới đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp kể từ ngày 11-2, cho đến khi có thông báo khác.

Việc tạm dừng cho vay mới dự án bất động sản được lý giải do căn cứ dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản tới thời điểm hiện tại và nhu cầu giải ngân của các chi nhánh đối với dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Đồng thời, ngân hàng này cũng căn cứ chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 13-2, trong thông tin mới nhất, ngân hàng thương mại nhà nước này nêu rõ sẽ thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chỉ đạo.

"Đối với tín dụng bất động sản, ngân hàng sẽ tiếp tục hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" – thông báo mới nhất của ngân hàng nêu rõ.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh gần đây

Hồi đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trong đó có yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, nhằm tránh tăng "nóng" sớm.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng yêu cầu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bất động sản không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng đó so với cuối năm 2025. Nghĩa là, nếu ngân hàng có hạn mức tăng trưởng tín dụng chung 13% thì dư nợ cho vay bất động sản cũng chỉ được tăng tối đa 13% so với cuối năm 2025.

Thực tế, ngay trong tháng 1-2026, không ít ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay và "đụng trần" sớm đối với chỉ tiêu tăng tín dụng bất động sản.

Một lãnh đạo ngân hàng thương mại nhà nước khác chia sẻ ngân hàng ông cũng đang "đau đầu" khi nhu cầu vay vốn cho các lĩnh vực cao, trong đó có bất động sản nhưng phải cân nhắc để kiểm soát và chờ hạn mức tín dụng mới.

Năm 2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 19%, đạt dư nợ 18,58 triệu tỉ đồng, trong đó riêng với dư nợ kinh doanh bất động sản, theo số liệu của Bộ Xây dựng, đạt khoảng 2 triệu tỉ đồng.

Liên quan tới cho vay bất động sản, mới đây một loạt ngân hàng trong đó có các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, VietinBank… cũng điều chỉnh tăng khá cao lãi suất cho vay mới lên xấp xỉ 13%-14%/năm sau ưu đãi. Theo các ngân hàng, việc tăng lãi suất cho vay với lĩnh vực bất động sản nhằm nắn dòng tín dụng và ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng vốn cho khách cá nhân vay mua nhà để ở; khách doanh nghiệp vay đầu tư dự án nhà ở xã hội… vẫn được nhiều ngân hàng ưu tiên trong năm 2026.



