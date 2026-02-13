Mùa Tết nhẹ chi tiêu với hệ sinh thái ưu đãi thẻ tín dụng VPBank

Năm 2025, VPBank định hình rõ nét hệ sinh thái thẻ xoay quanh ba lĩnh vực: mua sắm thông minh (Shopping), du lịch trải nghiệm (Travel) và chăm sóc bản thân toàn diện (Wellbeing), phản ánh ba nhu cầu phổ biến của người Việt hiện đại. Riêng trong mùa Tết Nguyên đán 2026, VPBank mang đến hơn 800 ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng, được thiết kế cá nhân hóa theo hành vi chi tiêu, kết nối chặt chẽ với các đối tác lớn trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàng từ tân trang nhà cửa, mua sắm quà Tết, giải trí gia đình cho tới du lịch, nghỉ dưỡng đầu năm.

"Bản đồ ưu đãi" vô cùng đa dạng

Ở nhóm mua sắm và tiêu dùng, chủ thẻ VPBank được hưởng nhiều ưu đãi trực tiếp tại các thương hiệu bán lẻ lớn giúp "nhẹ gánh chi tiêu". Tại MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới di động) và Samsung.com chủ thẻ tín dụng nhận mức giảm lên đến 1.000.000 đồng, tại hệ thống bán lẻ ACFC (Asia Commercial Fashion Company - nhà phân phối độc quyền nhiều thương hiệu thời trang quốc tế lớn tại Việt Nam) giảm đến 350.000đ, hoàn tiền tại hơn 200 gian hàng tại Takashimaya.

Bên cạnh các kênh bán lẻ truyền thống, VPBank tiếp tục triển khai ưu đãi trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada..), hỗ trợ khách hàng chủ động mua sắm, chuẩn bị Tết nhanh chóng và tiện lợi. Gần đây nhất, VPBank đã giới thiệu thẻ tín dụng VPBankS Rewards Mastercard cho phép hoàn đến 12% Shopee Xu, mở rộng lựa chọn thẻ phù hợp với từng phân khúc người dùng.

Trong bức tranh tổng thể của hệ sinh thái thẻ tín dụng, các ưu đãi mảng du lịch như vé máy bay và nghỉ dưỡng được khách hàng rất quan tâm nhờ đáp ứng nhu cầu du xuân dịp Tết ngày càng gia tăng. Từ tháng 2/2026, VPBank triển khai ngày hội du lịch "VPBank Travel Day" mang đến các ưu đãi độc quyền giảm đến 1,2 triệu đồng cho các dịch vụ như mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn tại đối tác uy tín như Trip.com, Be Flight và Agoda, Vietnam Airlines.VPBank cũng mở rộng hợp tác với chuỗi nghỉ dưỡng như FLC, Flamingo, Victoria Hotels & Resorts và hãng hàng không Singapore Airlines, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm khách hàng, từ kỳ nghỉ ngắn ngày trong nước đến các chuyến du lịch quốc tế.

Song song đó, VPBank cũng triển khai ưu đãi dành riêng cho khách hàng mở mới thẻ VPBank YOJO, như: tặng gói tích điểm lên đến 29.000 điểm Skypoint khi mở thẻ và phát sinh chi tiêu đạt điều kiện. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, chủ thẻ còn được hưởng lợi ích kép khi đặt vé máy bay tại Vietjet: giảm giá trực tiếp từ hãng hàng không và ưu đãi hoàn tiền theo tính năng thẻ.

Ở mảng giải trí và dịch vụ số, các ưu đãi tại FPT Play, Ticketbox và YouTube Premium góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghỉ lễ, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy. Với mảng sắm sản phẩm công nghệ và tiêu dùng gia đình, thẻ đồng thương hiệu VPBank MWG Mastercard vừa ra mắt được xem là giải pháp tài chính thông minh giúp tối ưu chi phí. Chủ thẻ không chỉ hưởng các đặc quyền giảm giá, hoàn tiền mà còn được nhận thêm nhiều quà tặng voucher khi khi mua sắm tại hệ sinh thái tập đoàn Thế Giới Di Động.

Cá nhân hóa chi tiêu với thử thách và phần thưởng tức thì

Bên cạnh hệ sinh thái ưu đãi khủng, VPBank còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng, biến mỗi giao dịch không chỉ là thanh toán mà còn là hành trình tận hưởng. Nổi bật là tính năng tính năng Thử thách chi tiêu trên ứng dụng VPBank NEO, mang đến loạt phần thưởng nổi bật là combo du lịch trị giá đến 6,9 triệu đồng, kho quà tặng hàng chục nghìn e-voucher với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, sử dụng linh hoạt tại các thương hiệu quen thuộc như Shopee, Grab, Be, Aeon Mall, Highlands Coffee và Pizza 4P’s. Điểm khác biệt của tính năng này nằm ở cơ chế cá nhân hóa mục tiêu chi tiêu theo thói quen từng khách hàng, cho phép theo dõi tiến độ theo thời gian thực và nhận quà ngay khi hoàn thành mỗi mốc thử thách.

Một nỗ lực đột phá của VPBank phải kể tới là tính năng cashback near real time – Tính năng hoàn tiền gần như tức thì ngay khi hoàn tất giao dịch thanh toán. Thay vì phải chờ đợi từ 30-40 ngày để đối soát giao dịch, giờ đây, chủ thẻ VPBank có thể nhận hoàn tiền chỉ sau từ 10-15 phút. Giải pháp này được triển khai từ tháng 2/2026, với mức ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn đến 500.000đ tại hệ thống GS25, các cửa hàng miễn thuế trong nước và nước ngoài. Với cash back near real time, mỗi giao dịch không chỉ được kiểm soát minh bạch mà còn mang lại giá trị gia tăng, đặc biệt trở nên giá trị trong mùa tiêu dùng cao điểm cuối năm.

Những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển hệ sinh thái thẻ tín dụng đã giúp VPBank duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng cá nhân, vượt 90.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, chiếm gần 20% toàn ngành. Cùng với đó, số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành đạt hơn 1,7 triệu thẻ, phản ánh sự tăng trưởng bền vững cả về quy mô lẫn tần suất sử dụng.

Với chiến lược phát triển nhất quán, kết hợp giữa tính năng, công nghệ và hệ sinh thái ưu đãi, thẻ tín dụng VPBank đang dần trở thành công cụ tài chính gắn liền với đời sống hàng ngày của khách hàng. Trong mùa Tết Nguyên đán 2026, những ưu đãi thiết thực và trải nghiệm cá nhân hóa này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng chi tiêu chủ động hơn, tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://www.vpbank.com.vn/uu-dai và e-magazine: https://www.vpbank.com.vn/i/vpbankcardlife1-2025