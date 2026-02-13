Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BIDV lên tiếng chính thức về vấn đề cho vay bất động sản

13-02-2026 - 17:03 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản.

Ngày 13/2/2026, phía BIDV cho biết, thực hiện định hướng của Chính phủ và chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung ứng vốn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, trong thời gian qua, BIDV đã quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp, hiệu quả

BIDV thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống.

Với định hướng phát triển bền vững, BIDV sẽ tiếp tục đóng vai trò là tổ chức tín dụng chủ đạo, chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Trong đó tiếp tục đồng hành với sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản; tích cực hợp tác, đồng hành với các doanh nghiệp phát triển các dự án đầu tư, phân khúc bất động sản phù hợp, hiệu quả, khả thi đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì sao một ngân hàng lớn thông báo tạm ngừng cho vay dự án bất động sản?


Lan Anh

An ninh tiền tệ

